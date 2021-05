Overfusede familie: Nu siger Lars undskyld

Kontrasten er slående.

Lørdag stod skældsordene i kø for at komme ud af munden på Lars, da han overfusede en familie med to voksne og to børn på Kastrup Havn, og lod familien med tunesiske rødder forstå, at de ikke hører til i Danmark. Kaldte dem gule.

Onsdag kan ordene nærmest ikke komme forbi læberne. Han er blevet ædru. Tømmermændene er der stadig.

Lars er en mand i 50’erne. Han er gået med til at mødes med Ekstra Bladet og fortælle, hvordan han ser på den episode, der har gjort ham landskendt som racisten i den grønne jakke. Han ønsker kun sit fornavn frem. Ekstra Bladet kender hans fulde identitet.

- Er der noget, som du har brug for at sige?

- Jeg vil godt sige mange gange undskyld til den her familie, fordi jeg har opført mig tåbeligt, siger han.

- Jeg skammer mig over, at jeg har opført mig sådan over for et andet menneske. Det er helt skævt. Jeg kan ikke tilgive mig selv for det. Det kan jeg sgu ikke.

- Hvorfor ikke?

- Det er noget af det dummeste, man kan gøre over for børn og fremmede mennesker, som man overhovedet ikke kender.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Se videoen, hvor familien bliver overfuset

I det røde felt

Han fortæller, at han har drukket et par øl i løbet af dagen, og han derefter har købt ti øl, som han har taget med på Kastrup Havn.

- Og så havde jeg sat mig derned for at slappe og nyde aftenen. Jeg sætter mig derned klokken 17.30, og det her foregår klokken 21.30 om aftenen.

- Så du sidder og drikker øl, og der er en familie i nærheden. Hvad sker der så?

- Jeg havde været henne og tale med manden første gang, hvor han sviner mig til - sådan tolker jeg det - på arabisk. Han siger en masse ting til mig på arabisk. Da jeg går tilbage og sætter mig igen, bliver konen ved med at råbe. Og så ryger jeg helt op i det røde felt.

- Og hvad sker der så?

- Det har jo stået fuldstændig klik. Jeg har tabt hovedet fuldstændig. Jeg er simpelthen blevet så vred, at jeg har set rødt, siger Lars.

På videoen kan man blandt andet høre, at der bliver råbt vredt til familien:

- Fucking perkere, mand. Fuck nu hjem til jeres eget land, lyder det.

Det var Kodes Hamdi og hendes familie, der var ofre for de hadske ord i søndags.

- Noget er, hvis det kun var mig og min mand, men jeg synes simpelthen ikke, det er okay. Der er ikke nogen børn i Danmark eller verden, der skal opleve det, mine børn har oplevet - op til flere gange nu, desværre, fortalte Kodes Hamdi forleden til TV2.

’Pattevissen’

- Hvad er det, som gør det?

- Dagen har ikke været super duper. Men det synes jeg ikke er nogen undskyldning for det, jeg har gjort, mod den her familie. Det synes jeg ikke, siger Lars.

- Vil du beskrive dig selv som fuld?

- Jeg er pattevissen.

- Selv statsministeren har været ude at sige, at det er en opførsel, som ikke hører til i Danmark.

- Det er vildt, at det er eskaleret så meget og så hurtigt. Vi har alle sammen kvajet os i en brandert. Men altså - det skal ikke være nogen undskyldning.

- Hvad er det, som du tænker, at du gerne ville have gjort anderledes?

- At jeg bare havde ladet dem være i fred, eller at jeg var gået.

- Hvorfor det?

- Når man tænker på, hvor dum jeg blev.

- På videoen kan man se, at du knytter din hånd, mens du står over for dem. Hvorfor gør du det?

- Jeg har gigt i fingrene, så når der kommer varme i dem, trækker de sig sammen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det ser voldsomt ud. Det ser ud, som om, at jeg håndpumper, men det er ligesom for at fjerne smerten. Det er ikke noget, som jeg tænker over.

- Det er ikke fordi, at du vil overfalde dem?

- Nej.