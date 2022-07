Overfuser ansatte: 'Dum tøs', 'smatso', 'racist'

Der er ikke altid liv og glade dage på Borgerservice. Det kan de ansatte hos Borgerservice i Aalborg Kommune skrive under på.

Her skal de nemlig finde sig i, at frustrerede borgere kalder dem skældsord som 'smatso' og 'racist'.

Det skriver kontorchef, Dorthe Jespersen, og Susanne Thorsø, som er fælles tillidsrepræsentant for HK'ere i Aalborg Kommune, i et læserbrev udgivet hos migogaalborg.dk.

Her opfordrer de til, at borgere udviser respekt og lader deres frustrationer blive derhjemme.

Verbale overgreb

'I Borgerservice er vi til for at hjælpe borgerne med bl.a. pas-, kørekortfornyelser, digital post samt NemID og MitID for blot at nævne nogle områder.'

'Men hvor er vi dog overrasket og forundret over omfanget af grovheder, verbale overgreb, sårende bemærkninger, som vores medarbejdere og kolleger bliver udsat for, blot fordi de udfører deres arbejde', står der blandt andet i læserbrevet.

De skriver videre, at de har forståelse for, at det kan være 'frustrerende, omstændigt, utrygt og nedværdigende' at møde op i Borgerservice, når man skal have hjælp til blandt andet MitID.

Dog understreger Dorthe Jespersen og Susanne Thorsø, at det ikke hjælper at kalde de ansatte for 'inkompetent', 'uduelig' eller true med at sige: 'Jeg skal nok sørge for, at du bliver fyret', mens de får hjælp.

De håber derfor, at brevet vil give stof til eftertanke.