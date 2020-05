Overfyldte strande: Strømmer mod vandet

Flere amerikanske myndigheder advarer om risikoen for smittespredning, efter folk flokkes om pools og strande for at fejre Memorial Day, der for flere betyder startskuddet på sommeren

Tusinder af amerikanere trodser afstands-reglerne og mødes for at fejre Memorial Day, der er en helligdag, hvor man mindes faldne soldater.

Samtidigt markerer dagen også starten på sommeren, hvilket særligt får folk til at samles langs strande og søer, mens myndighederne febrilsk forsøger at få de store grupper til at spredes.

Det skriver flere medier som BBC og The Guardian.

- Vi vil gøre det helt klart, at det er helt afgørende at holde social afstand. Hvis du ikke kan holde afstand, og du er udenfor, så skal du have en ansigtsmaske på, siger den meget bekymrede chef for den amerikanske indsatsstyrke mod coronavirus, Deborah Birx, til ABC.

USA's tal for coronarelaterede dødsfald nærmer sig 100.000, men det forhindrer ikke mange festende amerikanere i at samles, f.eks.i staten Missouri ved et populært badested.

No covid concerns at the lake of the ozarks #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020

Tidligere har netop fester ved poolen været linket til en pludselig stigning i antallet af smittede.

Borgmester Lyda Krewson i St. Louis, Missouri, fortæller til en lokal tv-station, at hun finder situationen 'dybt foruroligende'.

- Det er uansvarligt og farligt at deltage i en så risikofyldt opførsel bare for at have lidt sjov i en forlænget weekend, lyder det fra Krewson.

Efter to måneders nedlukning har alle 50 amerikanske stater delvist åbnet, mens tilbageværende restriktioner varierer fra stat til stat.