Overgreb får pensionsselskab til at trække sig fra Kina

For første gang nogensinde siger en større dansk investor direkte fra overfor Kina på grund af etiske overvejelser.

Som omtalt i Politiken vil AkademikerPension nu sælge alle aktier i statsejede selskaber i Kina og alle statsobligationer i landet.

Beslutningen er ifølge direktøren i pensionskassen, Jens Munch Holst, truffet på baggrund af en afvejning mellem etik og afkast. Brud på menneskerettighederne i Kina har nu presset vægtskålen i bund, og man har derfor besluttet at trække sine investeringer.

- Kina gør ikke ligefrem noget godt for menneskerettighederne hverken i Hongkong eller Xinjiang provinsen. Det er ikke blevet bedre. Man afgrænser nu også rettighederne for dem, der bor i Hongkong. Det er de mest synlige ting, siger Jens Munch Holst til Ekstra Bladet.

En længere overvejelse

Beslutningen har været på tegnebrættet i pensionskassen igennem en længere periode, beskriver Jens Munch Holst.

- Vi har længe haft Kina under observation. Nogle af de ting, som har trukket i den anden retning har været, at det har været svært at se, hvordan man kunne ekskludere så stor en økonomi. Det synes vi at have fået løst nu, siger han.

Det er omkring 400 millioner kroner, som AkademikerPension nu vil investere andetsteds. Hos pensionskassen ved man godt, at det ikke er en sum, der får Kina til at gå konkurs lige foreløbigt.

- Det er ikke fordi, at vi er kæmpe store på verdensplan. Jeg tror ikke, at det her medfører, at nogle får rynkede øjenbryn i Kina, men det kan da være, at det får andre til at overveje deres situation.

Vagttårne ved en høj-sikkerheds facilitet tæt ved, hvad man mener er 'genopdragelseslejre' for primært kinesiske muslimer i Xinjiang provinsen. Foto: Greg Baker/Ritzau Scanpix

Ikke kun etik, der vejer på vægtskålen

AkademikerPension trækker sig fra at investere i Kina alt imens landet igennem længere tid har oplevet en stor vækst, men hos pensionskassen tror man på, at man kan finde tilsvarende afkast andre steder i verden.

- Det er en balance mellem afkast og ansvarlighed.

- Der er så mange brud på menneskerettigheder, at der kan vi altså ikke investere. Så ja, her der vejer ansvarligheden nok lidt tungt, siger Jens Munch Holst.

Adspurgt om, man ligeledes overvejer at trække sig fra flere lande, der bliver kritiseret for brud på menneskerettighederne, som eksempelvis Hviderusland, svarer Jens Munch Holst.

- Vi har ikke ekskluderet Hviderusland endnu, men de er på observationslisten. Vi gør det meget struktureret og afvejer også afkast.