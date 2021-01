'Overhængende krise': Øen Balis strande flyder i plastik

Normalt plejer strandene på ø-paradiset Bali at være fyldt med solhungrende turister, men heller ikke i det indonesiske ferieparadis er ret meget, som det plejer at være her i begyndelsen af 2021.

Og så alligevel.

For Balis strande flyder i plastik - og selvom det på billeder ser voldsomt ud, er problemet ikke helt nyt.

Det skriver The Guardian.

Mindst 90 tons affald er fjernet fra Balis strande i løbet af weekenden. Foto: Sonny Tumbelaka /AFP

Ikke overraskende

Fredag fjernede de lokale myndigheder 30 tons affald fra de populære turiststrande Kuta, Legian og Seminyak. Allerede lørdag var mængden af plastikaffald fordoblet til 60 tons.

De enorme mængder affald, der normalt flyder rundt i havet, er skyllet op på strandene i forbindelse med det tilbagevendende monsunvejr, der kan skabe voldsomt vejr i dele af Asien.

Mængderne af affald stiger i takt med den stigende plastikproduktion, siger den australske forsker og ekspert i hav-affald Denise Hardesty til BBC.

- Det er ikke nyt, det er ikke overraskende, det sker hvert år, og problemet er vokset over det sidste årti.

Artiklen fortsætter under videoen

Cyklon-lignende forhold i Australien har også forårsaget store oversvømmelser og skyllet stranden i Byron Bay væk

Dansk plastikaffald ender i Asien

Lokale kæmper

Selvom Indonesien i øjeblikket har lukket for turister til de populære strande, kæmper de lokale for at rydde op i det, den indonesiske regering har kaldt for en 'overhængende krise'.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Man må få det bedste ud af det, synes rationalet at være for denne havfrue, der poserer blandt plastik på Kuta Strand. Foto: Dwi Duarsa /Reuters

Plastikaffaldet kommer nemlig ikke kun fra havene, men også fra østatens egen mangelfulde håndtering af affald.

På Bali er der indsat personale, der fjerner affaldet manuelt ved hjælp af lastbiler:

- Vi arbejder rigtig hårdt for at rydde op på strandene, men affaldet bliver ved med at komme, siger Wayan Puja fra den lokale sanitets- og miljøenhed.

Det australske CSIRO, et nationalt forskningscenter, håber også at kunne bistå Indonesien i kampen mod affaldet ved hjælp af moderne teknologi såsom kameraer og kunstig intelligens til at spore affaldet.

Overraskende fund: Det regner med plastik

Raser mod rige lande: Sender 60 fyldte containere tilbage