Overhaler Vestegnen

Billund, Gentofte og København er på vej op på listen over kommuner med det højeste antal smittede per indbygger

Københavns Vestegn har ofte været omdrejningspunkt for debatten omkring smitten i hovedstadsområdet, men nu begynder Billund, Gentofte og København at stige mod høje placeringer på listen over højest antal smittede per indbygger i kommunen.

På toppen af listen ligger Billund med en incidens på 278. Det vil sige, at kommunen har 278 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Gentofte ligger nu fjerdehøjest på listen med et incidenstal på 197 de seneste syv dage.

Ændret kommunebillede

København er nu oppe på en sjetteplads på listen med en incidens på 173.

Til sammenligning har Ishøj Kommune - der tidligere har været i centrum, som en kommune med perioder med høj incidens i en længere periode - nu en incidens på 131.

Høje Taastrup og Brøndby ligger henholdsvis nummer to og tre på listen og dermed forsat over Gentofte og København.