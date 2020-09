Overhørte advarsler om 'brutal leder'

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen forfremmede i 2017 en leder, til trods for at Madsen var klar over, at en lang række kvindelige medarbejdere havde klaget over chefen.

Det skriver Politiken.

Ifølge avisen beskriver flere tidligere medarbejdere, hvordan lederen, der blev fyret i 2019, skabte et dårligt arbejdsmiljø. Lederen har også fået en advarsel for seksuel chikane af en kvindelig leder 2017, inden han blev forfremmet.

Tre tidligere ansatte har fremlagt dokumentation til Politiken, hvor det påvises, at Poul Madsen var blevet advaret allerede ni år før, lederen blev forfremmet.

Står frem

To kvinder står frem med navn i artiklen, June Thomsen og Christine Brasch. Førstnævnte bruger blandt andet vendinger som 'psykisk terror' og 'unødvendigt brutal' til at beskrive ledelsesstilen.

Sidnævnte beskriver, hvordan hun har grædt på Poul Madsens kontor, da det var svært at arbejde under lederen, og at hun ønskede at blive flyttet til en anden afdeling.

Tidligere tillidsmand på Ekstra Bladet Lars Werge bekræfter, at han reagerede allerede i 2008 på den mandlige leders 'ledelsesstil og -metode.'

Den seksuelt krænkende adfærd, som flere har oplevet på Ekstra Bladet, har fået 46 nuværende og tidligere kvindelige medarbejdere på Ekstra Bladet til at sende et brev til ledelsen, hvor de understreger, at en sexistisk kultur har fundet sted.

Brevet og de seneste dages historier om sexisme på blandt andet Ekstra Bladet har fået chefredaktionen til at indkalde til en række møder for at tale om den eksisterende kultur og om, hvordan den bliver ændret helt.