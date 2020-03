Overklassefest fødte 'superspredere': Ustoppeligt

En 40-års fødselsdag har været med til at sprede coronavirussen i USA og resten af verden. Her er historien om, hvordan gæster til overklassefest udviklede sig til 'superspredere'

Der var med garanti masser dyr whisky og pindemader, da en rig mand fra Connecticut samlede omkring 50 gæster til 40-års fødselsdag i forstadsbyen Westport.

Men de havde næppe i deres vildeste fantasi troet, at festen kunne ende med at blive epicenteret for en koloni af superspredere i USA og resten af verden.

Det skriver New York Times og Chicago Tribune.

Festen fandt sted 5. marts, og da den sluttede, drog gæsterne rundt i store dele af USA og en enkelt tog sågar til Johannesburg.

Præcis som ved alle festlige lejligheder skulle folk hjem, men det var bare et problem. En af gæsterne var smittet med coronavirus.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ritzau Scanpix

En superspreders fødsel

I dag er mere end halvdelen af festdeltagerne konstateret smittet med den verdensomspændende virus. Inden festen havde byen med 28.000 indbyggere nul konstaterede smittetilfælde. Nu er der 85.

Derudover fik en af deltagerne det skidt på flyet på vej til Sydafrika, mens flere fra New York også kan have spredt virussen i staten og andre steder i USA.

En superspreder var født.

Efter flere deltagere kunne rapportere om symptomer, blev der 12. marts arrangeret en drive-thru-test for festdeltagere, hvor 38 dukkede op. Over halvdelen havde coronavirus.

- Realiteten er, at når det først har spredt sig i vores samfund, kan vi ikke stoppe det. Vi prøver at indfange det hurtigt og så ryste det af os. Vi havde aldrig drømt om, at vi ville stå i midten af en epidemi, siger direktør for Westport Weston Health District, A.R. Cooper til NewYork Times.

Artiklen fortsætter under billedet ...

USA kan blive epicenter

I skrivende stund er der 55.225 bekræftede smittetilfælde i USA, mens 802 er døde. 15.597 er bekræftet smittede alene i New York. Det forventes, at der er et meget stort mørketal.

Samtidig fortæller talskvinde i WHO Margaret Harris, at USA har potentiale til at blive epicentrum for coronavirussen.

Guvernører i en lang række delstater har sendt en tredjedel af befolkningen i landet hjem og sat en stopper for store dele af forretningslivet.