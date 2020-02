Overklassens boligstøtte: Får millioner til renoveringer

De er også på støtten



Christian Moltkes slægt er vævet tæt sammen med kongehuset. Her ses rigmanden (i midten) sammen med prins Henrik til en prisoverrækkelse i 2002. Foto: Hanne Loop

Christian Moltke

Milliardær og greve Christian Moltke har i 2017 og 2018 modtaget støtte eller tilsagn om støtte på omkring halvanden million kroner til sine renoveringer af blandt andet Bregentved Gods' vestibule, facade og et herskabskøkken.

- Støtten dækker i bedste fald en del af de ekstra-omkostninger, man har ved at have fredet hus.

- Når vi har et projekt på en fredet bygning, søger vi tilskud, men det er Kulturstyrelsen, der laver en vurdering af, hvor stor en del af de ekstra-omkostninger, der skal dækkes, siger Anders Dolmer.

Christian Moltke modtog 6,7 millioner kroner millioner i EU-landbrugsstøtte i 2018.



Hans Erik Byllings familie-holdingselskab har en egenkapital på 322,3 millioner kroner. Han vil bruge sin nye ejendom til erhverv, når den statsstøttede renovering står færdig. Foto: Mathias Svold

Hans Erik Bylling

Mangemillionær og Aller Aqua-ejer Hans Erik Bylling - bedre kendt som fiskefoder-kongen fra Kolding - modtog i 2018 støtte eller tilsagn om støtte for 500.000 kroner til Pigeskolens (i Christiansfeld syd for Kolding) renovering af vinduer, døre og trappe.

- Vi fik tilbudt at få støtte, da vi var i dialog med Kulturstyrelsen i forbindelse med renoveringen, og så søgte vi, siger Hans Erik Bylling.

Hans Erik Bylling af fritaget fra at betale ejendomsskatter på sin fredede ejendom.



Bendt Wedell arvede herregårdene Wedellsborg og Frijsenborg som otteårig i 1982. Han er ifølge DR landets næstrigeste godsejer efter Christian Moltke. Foto: Martin Dam Kristensen

Bendt Wedell

Lensgreve Bendt Wedell, der er en del af kronprinsparrets inderkreds og anslået til at være god for mere end en milliard, har gennem de seneste fire år fået tilsagn om statsstøtte for to millioner kroner til sin renovering af slottets tag.

- Det er jo ikke en støtte. Det er en omkostningsdækning til de ekstra udgifter, som staten stiller, siger han.

Bendt Wedell modtog 5,7 millioner kroner millioner i EU-landbrugsstøtte i 2018.



Den 67-årige greve har drevet Hvidkilde Gods i årtier. I dag står han stadig for driften, men har overdraget godset til sin søn. Ved overdragelsen blev godset vurderet til 250 millioner kroner. Foto: Ole Frederiksen

Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

Greve og rigmand Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn gennem en årrække fået 2,4 millioner kroner af staten til at renovere godsets seks flanderske gobeliner fra 1700-tallet.

Dertil har han tidligere fået en million kroner til at renovere riddersalen, hvor gobelinerne hænger.

Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn har været fritaget fra at betale ejendomsskatter på godset. I dag ejer hans søn Hvidkilde Gods.

Sidste år modtog Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 2,5 millioner kroner millioner i EU-landbrugsstøtte.

Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn vil ikke kommentere artiklen.