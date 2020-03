Overlæge advarer: Yngre i respiratorer i Østjylland

Både statsministeren og vores dronning har været ude efter de unge for ikke at tage coronatruslen alvorligt nok.

Flere unge har givet udtryk for, at de ikke bekymrer sig om virussen, fordi de alligevel ikke bliver hårdt ramt, og derfor har Mette Frederiksen i flere omgange appelleret til, at man skal tage virussen alvorligt for de ældre og udsattes skyld.

Men noget på, at de unge ikke skal føle sig sikre.

På Aarhus Universitetshospital er det langt fra kun ældre og svage borgere, der er indlagt.

Det skriver TV2 Østjylland, der har talt med Lars Østergaard, der er overlæge på hospitalet.

- De patienter, vi nu har indlagt i respirator på intensivafdelingen er fortrinsvis raske, yngre eller midaldrende personer i alderen 25 til 70 år, siger Lars Østergaard.

Overlægen opfordrer til, at man ikke kun udviser særligt hensyn til ældre og svage, men at man i det hele taget tager hensyn til alle de personer, man har omkring sig, fordi alle kan risikere et sygdomsforløb på grund af coronavirussen.