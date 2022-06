Overlæge anmelder fødeafdeling i protest over forhold

Fødeafdelingen på Roskilde Sygehus er blevet anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed af tidligere overlæge på sygehuset Bjarke Lund Sørensen.

Det fortæller han til 24syv.

Bjarke Lund Sørensen sagde tidligere på året op på afdelingen, hvor han har haft sin gang siden 2005. Det skete efter eget udsagn i protest mod forholdene på afdelingen.

- Der er ingen tid til patienterne, og der er ikke forsvarlige rammer for fødende, siger Bjarke Lund Sørensen til Reporterne på 24syv.

Udbredt mangel

Afdelingen mangler jordemødre og læger i så høj grad, at man er nødt til hver eneste måned at sende 45 fødende kvinder videre til andre hospitaler i regionen.Både jordemødre og læger har slået alarm til både sygehusledelsen og Region Sjælland.

Region Sjælland bekræfter overfor 24syv, at 40 procent af jordemoderstillingerne og 60 procent af speciallægestillingerne på fødeafdelingen i Roskilde er ubesatte.

Styrelsen bekræfter over for 24syv, at det har modtaget en såkaldt ‘bekymringshenvendelse’ fra Bjarke Lund Sørensen.

Koncerndirektøren i Region Sjælland, Jesper Gyllenborg, medgiver, at afdelingen står i en alvorlig situation. Derfor har de flyttet nogle fødsler til nærliggende sygehuse.

- Vi anerkender bestemt, at der er udfordringer på Fødeafdelingen i Roskilde, og har stort fokus på patientsikkerheden. Vi ser også på afdelingen som værende i en alvorlig situation.

- Det er vores klare vurdering, at patientsikkerheden er i orden, og vores fødende kvinder kan være trygge. Vi vil naturligvis samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis de henvender sig til os, siger han til 24syv.

