Overlæge: Denne vaccine ville jeg vælge

Der bliver ikke frit vaccinevalg i Danmark, fastslog Søren Brostrøm, direktør hos Sundhedsstyrelsen, for nyligt i et interview med Ekstra Bladet.

- Udgangspunktet er, at den vaccine, vi har i programmet, det er den, du får tilbudt, sagde han.

Men hvilken vaccine kommer overhovedet først? Hvad for en ser mest lovende ud lige nu? Og er der forskelle på bivirkningerne ved vaccinerne?

Ekstra Bladet har stillet overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital Thomas Benfield en række spørgsmål om vaccinerne og det frie vaccinevalg.

- Hvilken vaccine, tror du, kommer over målstregen først?

- Det ser ud til, at Pfizer kommer først. Rygtet vil vide, at de bliver leveret i december og står klar til januar, hvor man forventer at have fået en godkendelse. Moderna kommer nok først til foråret, siger Thomas Benfield.

- I starten er der ikke noget valg, der tager vi dem, der kommer, og som er godkendt, siger han.

- Hvilken vaccine ville du helst have, hvis du selv kunne vælge?

Ud fra det, vi ved lige nu, ville jeg vælge Pfizer/BioNTechs eller Modernas.

Sådan fungerer Moderna og Pfizers vaccine.

16 millioner vacciner

Danmark har i skrivende stund indgået forhåndsaftaler om indkøb af seks forskellige coronavacciner. Det fremgår af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Målet er at have vacciner nok til alle i længden. Derfor kan Danmark, med de seks aftaler, i teorien købe vacciner til cirka 16 millioner.

- Er der nogen, du synes, virker bedre end andre?

- Ud fra de data, jeg har set, er det Moderna og Pfizer/BioNTech. Oxford/AstraZeneca er mere nede i det niveau af effektivitet, vi havde forventet, fortæller overlægen.

- Kan det være risikabelt at satse på en teknologi, vi ikke har brugt før? Nu tænker jeg på rna-teknologien.

- Ja, det er jo noget, man skal tænke på. Men de har testet teknologien i mange år og er nu begyndt at teste det med corona. Det har de gjort siden foråret, forklarer han.

Overlæge: Sådan fungerer vaccinerne Overlæge Thomas Benfield forklarer her i korte vendinger, hvilke metoder de forskellige vaccineproducenter, vi hører mest om, anvender. Moderna og Pfizer/BioNTech

- Moderna og Pfizer/BioNTech-vaccinerne er de samme typer. De er baseret på rna, og det er spændende på den måde, at vi ikke har haft sådan nogle vacciner før. - Der har før i tiden været nogle tekniske og praktiske udfordringer med, at få rna ind i de rette celler, når man sprøjter det ind under huden. Rna er desuden meget ustabilt, men nu har man så gjort det stabilt nok til at anvende i vaccinerne. - Man havde lavet hele grundarbejdet for rna-metoden, da epidemien kom, og så skulle den bare tilpasses til covid-19. - Den ene vaccine, Pfizer/BioNTechs, skal opbevares meget koldt, og det kommer til at give nogle logistiske problemer i nogle lande. Jeg plejer at sige, at jeg har ti frysere stående, men det er jo ikke alle, der har det. - Moderna har formået at gøre deres vaccine mere stabil, så den kan opbevares ved køleskabstemperatur. Oxford/AstraZeneca og Johnson & Johnson

- Oxford/AstraZenecas og Johnson & Johnsons vaccine bruger en ikke-sygdomsfremkaldende virus til at transportere covid-19 ind. Det fungerer som en trojansk hest, der medvirker, at immunsystemet reagerer på covid-19-genet. - Både Pfizer/BioNTech, Moderna og Oxford/AstraZeneca har den fordel, at de stimulerer hele immunsystemet. De går ind og aktiverer både antistoffer og immunceller, og immunceller kan programmeres til at slå allerede smittede celler ihjel. - De vacciner, som også påvirker immuncellerne, kan man håbe på varer længere. Det skyldes, at cellerne har længere tids hukommelse, og så varer responsen muligvis i længere tid. Sanofi-GlaxoSmithKline

- Sidst men ikke mindst er der den, som minder om influenzavaccinen. Her er det et enkelt protein, man sprøjter ind, og som aktiverer immunsystemet til at danne antistoffer. Vis mere Luk

Risici for bivirkninger

- Der kommer ikke til at være frit vaccinevalg. Hvordan fungerer det så?

- Det kan godt være, at det eksempelvis bliver periodeafhængigt. Altså, hvad har man hvornår? Måske vil man i starten også give de mest effektive vacciner til de ældre og sårbare, og de mindre effektive til andre, vurderer Thomas Benfield.

- Er der forskel på bivirkninger ved de forskellige vacciner?

- Nej, der er ikke nævneværdige forskelle på bivirkningerne. Og når det gælder kortvarige symptomer som feber, rødmen og så videre, er det jo sådan, at jo mere syg, man bliver af vaccinen, des bedre er det faktisk, fortæller han.

- Hvad når det gælder langsigtede bivirkninger?

- Det er et godt spørgsmål. Det er der jo ikke nogen, der ved.

- Under svineinfluenzapandemien i 2009 skete der jo det, at nogle børn og unge udviklede narkolepsi som følge af vaccinen, der blev udviklet. Mange frygter på samme måde en skjult bivirkning ved de nye vacciner, fordi vi ikke har haft tid til at teste dem længe nok. Hvad tænker du om den bekymring?

- Jeg forstår den godt, men sjældne bivirkninger optræder i måske én ud af 100.000. Ser man på dem, der bliver smittet med corona, er det fem procent, der bliver indlagt, og én procent, der dør, fortæller Thomas Benfield.

- Så set i lyset af det og de positive effekter, man også som samfund får ud af, at folk bliver vaccineret, ville jeg gerne løbe risikoen, siger han.

- Men det er da svært, og det kommer i sidste ende an på den enkelte person, hvor meget man er indstillet på at gøre noget for andre frem for kun sig selv.

- Har du selv planer om at blive vaccineret?

- Ja, selvfølgelig. Jeg regner med, at det allerede bliver i januar, såfremt sygehuspersonalet er blandt dem, som bliver tilbudt det først.

