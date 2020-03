Overlæge: Drop cafébesøg, og gå tur i stedet

Kindkys er no go, når du trækker i spadseredragten, og indendørs servering er en dårlig idé, siger overlæge

Trods regeringens og sundhedsmyndighedernes nedlukning af Danmark ser vi stadig promenerende par i parker og på gader.

Rigtig mange bevægede sig udendørs og nød solen lørdag. Det betyder også, at de caféer og restauranter, der har åbent, heller ikke er totalt affolkede. Her nydes vin, kaffe og mad både indendørs og udendørs.

Men er det i overensstemmelse med regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger? NEJ!, mener en voksende hær af mennesker, der på de sociale medier mildest talt er forargede over deres medmennesker.

'Der er simpelthen flere jeg kender, som ligger stories op af, at de baaaaare er ude og rigtig hygge sig... til privatfester, på drukture, på propfyldt café, Torvehallerne, på bodega... Mennesker, som jeg ellers normalt synes er fornuftige. Jeg er simpelthen i chok! COME ON!', lyder et opslag på Facebook, som både får likes og bliver delt.

'Go' til gåtur

Gåture er ifølge Anders Fomsgaard, overlæge på Statens Serum Institut, helt okay.

- Erfaring med vira er, at ingenting smitter i fri luft, siger han til Politiken.

- Virus bryder sig ikke om UV-lys, det kan ikke lide solskin, og udendørs kan luftdråberne ikke hobe sig op over tid, som det kan indendørs, f.eks. i et venteværelse eller i bussen. Der er jo et uendeligt luftskifte udendørs, fortsætter han.

Han fraråder dog krammere med folk, man går med eller møder på spadsereturen, ligesom smitterisikoen øges ved at stoppe op og tale sammen i mere end 15 minutter.

Kindkys er no go!

Statsminister overvejer lukning

Vover man pelsen og sætter sig indendørs på en restaurant eller café, mindskes risikoen for at smitte eller blive smittet ved rigelig gennemluftning.

Men en tur på café er ikke noget, som overlægen vil opfordre til.

På et pressemøde søndag blev Mette Frederiksen, som flere gange spurgt, om den danske regering har overvejelser om lukning af de restauranter og caféer, der stadig har åbent.

Spanien og Frankrig har fulgt Italiens eksempel og lukket alle cafeer, barer og restauranter.

- Vi kigger med stor interesse på det, der sker i landene omkring os, og jeg afviser ikke, at der kommer yderligere restriktioner og yderligere anbefalinger og yderligere lovgivning, sagde statsministeren.