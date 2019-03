Overlæge: El-løbehjul giver knoglebrud og knubs

På både skadestuen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har man set konsekvenser af elektriske løbehjul:

- Der har været tilskadekomne. Jeg ved ikke, hvor mange det er, men der er tale om dem, der kører på de elektriske løbehjul og ikke nogen, de kører ind i, siger Søren Rasmussen, som er ledende overlæge begge steder, til Ekstra Bladet.

Der er ifølge overlægen tale om knoglebrud og knubs.

- I denne uge har vi set flere. Det er klart, for vejret har været godt, uddyber Søren Rasmussen, som godt kunne ønske sig mere konkret statistik på området.

- Som det er nu har vi ikke et nummer, der siger el-løbehjul, så vi kan ikke trække statistik på det. Det er klart, at vi ved det, når folk fortæller os det.

Dødsulykker i udlandet Mere end 1500 patienter er i USA blevet behandlet for skader som følge af kørsel på el-løbehjul, skriver Ingeniøren. Det viser en opgørelse udarbejdet af forbrugerforeningen Consumer Reports, som har indhentet oplysningerne fra 110 forskellige hospitaler på tværs af 47 amerikanske byer, som havde fået udlejnings-løbehjul. Det reelle tal formodes at være højere. Skaderne omfatter alt fra hjernerystelse til kraniebrud. I Frankrig blev blev fem dræbt og 284 såret på rulleskøjter og løbehjul i 2017. Det har fået bystyret i Paris til at overveje krav om kørekort til el-løbehjul.

Til alt held har der efter alt at dømme endnu ikke været alvorlige ulykker med elektriske løbehjul i Danmark.

Elektriske løbehjul er smarte og hurtige, men langtfra ufarlige, vurderer flere. Foto: Linda Johansen

Ingen alvorlige

Rigshospitalets Traumecenter, hvor patienter med den type traumer i hovedstadsområdet ville blive bragt ind, har ikke registreret den type ulykker.

På akutklinikken på Amager Hospital vælter det tilsyneladende heller ikke ind med skadede løbehjulsbrugere eller andre, som er kommet til skade i mødet med et elektrisk løbehjul.

- Jeg har siddet en lille uge i skadeafdeling, og der er ikke kommet en eneste ind med skader pga. elektriske løbehjul. Ikke en eneste, der er kørt galt, eller nogen som har måttet klodse bremserne pga. et løbsk løbehjul, siger Margit Lund, lægesekretær på Amager Hospitals Akutklinik, til Ekstra Bladet.

Ingen statistik

Hos Rådet for Sikker Trafik kunne man godt tænke sig en udvidet registrering over for eksempel ulykker med elektriske løbehjul.

- Vi er bekymrede for, om der finder en retvisende registrering sted, og om der er mulighed for at registrere det bedre.

Hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har man ikke overblik over, hvor mange bøder, der er blevet udstedt som følge af ulovlig løbehjulskørsel. En bøde for kørsel uden lys bliver nemlig rubriceret ens uanset om der er tale om et løbehjul eller en cykel.

Forsøgsordning med el-løbehjul I december 2018 vedtog medlemmer af transport-, bygnings- og boligudvalget en forsøgsordning fra januar 2019, der gør elektriske løbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards lovlige på de danske cykelstier. Københavns Kommune og en række interesseorganisationer som Cyklistforbundet og Rådet for Sikker Trafik har i høringssvar udtrykt stor skepsis og bekymring. Siden 17. januar har man i Københaavn køre rundt på cirka 400 elektriske løbehjul, som bliver lejet ud via apps. Vis mere Luk

Følger udviklingen

Politiassistent ved færdselscentret Christian Berthelsen underkender langtfra risikoen for ulykker ved brug af el-løbehjul såvel som andre lette motoriserede køretøjer som skateboards. Han understreger, at man nøje følger udviklingen.

– Det er muligt, vi vil sætte yderligere ind på området, men vi er nødt til at kunne underbygge, om de skaber problemer først.

Det håber Rådet for Sikker Trafik, man f.eks. kunne gøre via statistik i det præhospitale system eller på skadestuerne.