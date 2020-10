For femte dag i streg falder antal indlæggelser

- Epidemien er under kontrol, siger Henrik Ullum, overlæge på Rigshospitalet.

Smittetallet er igen under 400, og for femte dag i streg falder antal indlæggelser.

- Det afspejler, at smittetallene er stabile og lavere en sidst i september. Så vi ser færre indlæggelser, og herudover har vi også to behandlinger, der virker nu. Det gør, at der kan udskrives flere.