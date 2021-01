Overlæge er bekymret over stort fald i antallet af test

Der er det seneste døgn registreret 1170 nye coronatilfælde blandt 37.818 prøver i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut søndag.

Det er det laveste antal nye smittetilfælde siden slutningen af november, men også det laveste testniveau siden den 20. oktober.

I perioden op til jul var der dagligt over 100.000 test. Mellem jul og nytår har der været store udsving i testtallene.

At så få danskere nu bliver testet bekymrer Kasper Iversen, der er professor på Københavns Universitet og overlæge på Herlev og Gentofte Hospital.

- Det er lidt bekymrende, at det er meget få, der bliver testet, i forhold til op til jul. Det gør, at der er en risiko for, at der kan være noget ukendt smitte rundt omkring, siger Kasper Iversen.

Også blandt udbyderne af lyntest var der få testede i forhold til før nytår. Her blev der lørdag foretaget 18.422 lyntest, hvor 442 var positive.

Søndagens smittetal fra SSI giver en positivprocent på 3,09. Det betyder, at 3,09 procent af de analyserede coronaprøver var positive.

Antal indlagte falder med syv til 937, men siden lørdag har der været 125 nye indlæggelser.

Når det samlede indlæggelsestal alligevel falder, skyldes det, at flere er blevet udskrevet fra sygehusene.

På Herlev og Gentofte Hospital har man 'rigtig mange' patienter, men der er stadig mere kapacitet at give af.

- Jeg tror stadig, at vi har en lille smule at gøre godt med endnu. De største praktiske problemer opstår på de afdelinger, hvor der er lokal smitte og massive antal sygemeldinger. Her er vi virkelig udfordret, siger Kasper Iversen.

Der er på hele landets sygehuse nu 136 personer på intensiv og 87 i respirator.

Yderligere 29 er døde efter smitte med coronavirus.

Dagens coronatal kommer, efter en ny variant af coronavirusset har spredt sig i Danmark.

Den kan ifølge Statens Serum Institut have spredt sig til knap 800 mennesker, og flere politikere og virologer har varslet, at man bør holde nøje øje med den.

Men samtidig er Danmark også begyndt at vaccinere mod corona. Søndag ankom knap 48.000 doser vaccine fra Pfizer og BioNTech til Danmark, og dermed har Danmark i alt snart modtaget 100.000 doser vaccine.