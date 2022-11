Overlæge: Field's-mistænkt blev afvist i behandlingstilbud

En 22-årig mand, der er den formodede gerningsmand bag et skyderi i Field's 3. juli i år, blev afvist i et behandlingstilbud i psykiatrien.

Det bekræfter Merete Nordentoft, der er medlem af den taskforce, der kulegravede psykiatriens kontakt til den 22-årige, i et interview med Politiken.

Hun er desuden professor i psykiatri og overlæge på Psykiatrisk Center København.

TV 2 og Frihedsbrevet har tidligere på baggrund af en kortlægning af forløbet op til skyderiet beskrevet, at den 22-årige blev afvist i behandlingstilbuddet Opus.

Opus er et specialiseret tilbud målrettet unge med debuterende psykose og skizofreni.

Fields-gerningsmand i retten: 'Sigt efter torso'

Merete Nordentoft kan af hensyn til sin tavshedspligt ikke fortælle mere om, hvad der skete i forløbet op til skyderiet. Hun siger dog, at det havde været godt for den 22-årige, hvis han havde haft adgang til et specialiseret og målrettet tilbud.

- Der var et behandlingstilbud, hvor han blev afvist på grund af nogle forhold i hans sygehistorie, som gjorde, at man vurderede, at det ikke kunne komme på tale, siger hun til Politiken.

Ifølge Frihedsbrevet og TV 2's kortlægning blev den 22-årige afvist i Opus, fordi han under en tidligere indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien havde udvist symptomer på psykose.