Overlæge før Puttefest: Stop før I mister kontrollen

For to år siden kom 14 unge forbi hospitalet efter at have deltaget i puttefesten. En af dem var i livsfare. I år håber overlæge på, at de unge passer på hinanden

Ulvedalen i Dyrehaven bliver igen i år et kæmpe tilløbsstykke for gymnasieelever i hovedstaden.

Den såkaldte puttefest blev for to år siden et drukorgie med voldsomme konsekvenser. Således måtte 180 unge forbi samaritterne i Dyrehaven, mens 14 unge blev kørt på Herlev Hospital på grund af druk og stoffer. To af dem kunne ikke trække vejret og måtte i respirator. En enkelt nystartet 1. g elev svævede i livsfare med en promille på 4.

Marianna Sjølin, der er overlæge ved Herlev Hospitals børnemodtagelse, håber ikke, at skulle se et ungt menneske kom ind med en så høj promille igen.

- Kroppen hos unge kan slet ikke klare så høje promiller og store mængder alkohol, som nogle drikkekonkurrencer lægger op til. Først er det sjovt, så mister man kontrollen, og kommer promillen op mellem fire og fem, holder man op med at trække vejret. Det var, hvad der skete for to år siden, og det er det, vi gerne vil undgå, fortæller overlæge Marianne Sjølin Frederiksen til Ekstra Bladet.

Se også: Ud med dem: Uregerlige gymnasieelever kan se frem til bøder på 3000 kr

Se også: Efter berygtet drukfest: Derfor blev fire personer kørt på hospitalet

Se også: Druk og glade dage i Dyrehaven

Herlev Hospitals børnemodtagelse har igen i år taget deres forbehold. Der vil være to ekstra sygeplejerske og en ekstra læge til stede i aften.

Den unge mand, der for to år siden kom i livsfare, kunne allerede dagen efter forlade hospitalet med sine forælde.

Hele beredskabet omkring puttefesten i Dyrehaven, trækker på ressourcer hos politiet, natteravnene, skovfogeden og samaritter fra Røde Kors. Der vil derfor være rigeligt med personer, der kan vurdere, hvornår der er blevet drukket for meget.

Men Marianne Sjølin har alligevel en bøn til de unge:

- Det er rigtig vigtigt, at man holder øje med hinanden og husker at drikke vand, siger hun.

Se også: Elever raser over nye alkoholforbud: - Vi skal have lov til at give den gas