Overlæge fyret: Fik ansatte til at bryde sammen

Grædende læger og dårlig ledelse er blandt årsagerne til, at en ledende overlæge i Aabenraa er blevet fyret

En ledende overlæge på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa blev i sidste uge fyret for at lede med nærmest diktatorisk stil.

Det skriver JydskeVestkysten, som har talt har talt med flere ansatte på sygehuset.

Overlægen Elsemarie Døssing blev fyret med øjeblikkelig virkning, hvilket skabte stor lettelse blandt de ansatte på afdelingen Medicinske Sygdomme, der består af Mavetarm-afsnittet og Ældresygdomme, og som hun var leder for.

- Jeg har aldrig oplevet så dårlig en leder, som konstant forsøger at straffe de ansatte og kalder dem til samtale for det mindste. Det har skabt en meget ubehagelig stemning, siger en anonym læge fra afdelingen til JydskeVestkysten.

Corona-ledere forgyldes: Ingen bonus til medarbejdere

Ansatte brød grædende sammen

Fyringen kom efter ansatte på overlægens afdeling er brudt grædende sammen på arbejdet, har sagt op og generelt har udtrykt mistillid til den ledende overlæge, som ikke har tålt at blive sagt imod.

Det har ifølge JydskeVestkysten ført til et så stort pres blandt de ansatte, at de ikke har kunne give patienterne den pleje, de burde. De fortæller blandt andet, at de ikke ville indlægge egne familie medlemmer på afdelingen.

Omsorgssvigt på bosted: Ingen opdagede Ann-Sofies brækkede ankler

Har smadret afdelingen på et år

Elsemarie Døssing blev ansat i sommeren sidste år, og en kilde, som JydskeVestkysten har talt med, siger, at hun har 'smadret' en velfungerende afdeling på det år.

Nogle af afdelingens problemer har dog været undervejs inden ansættelsen af overlægen, men ansættelsen af hende er angiveligt hovedårsagen til, at ansatte er brudt sammen og har sagt op i flæng.

Administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau siger til JydskeVestkysten, at Elsemarie Døssing er blevet fyret, fordi 'der er brug for en ny profil til afdelingen'. Han peger samtidig på, at kvalitetsmålingerne fra afdelingen er positive.