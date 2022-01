Overlæge: Hvorfor må man ikke dø, Mette?

Hvorfor må man ikke dø?

Det spørgsmål stiller overlæge Morten Ziebell i et debatindlæg i Altinget for at nuancere debatten.

'Det vigtigste er, at færrest muligt dør af corona', sagde Mette Frederiksen (S) på et pressemøde 30. marts. Og netop den form for retorik skaber et unødvendigt pres, siger Morten Ziebell.

- Jeg kunne godt tænke mig, at det var en melding, hun ikke var kommet med. Jeg synes, det er ret vildt, når man går ud, som politiker og siger, man ikke må dø af en bestemt virus. Det ligger et enormt forventningspres på hele systemet.

- Det er min anledning til at sige, vi skal have en realistisk forventningsafstemning og sige: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at politikerne går ud og siger, man ikke må dø. Det er ikke et debatoplæg om corona, men et debatoplæg om man ikke må dø mere, og den forventningsbarre har covid sat endnu højere, siger han.

Retorik forværrer

'Ethvert dødsfald er en tragedie' tonede Mette Frederiksen frem på skærmen og sagde på et pressemøde 6. april, men det er forkert, mener Morten Ziebell.

- Vi kan sagtens prioritere coronapatienter højt, fair nok. Men hvis man siger, at ethvert dødstab er en tragedie, er forventningerne fra politikerne stukket helt af. Selvfølgelig vil nogle af patienterne dø af corona.

- Rigtig, rigtig mange, der dør af corona, var måske døde af influenza, lungebetændelse, nyresvigt eller noget andet. Hvorfor skal corona være noget specielt?, lyder det.

Døden er svær størrelse. Men politikerne må ikke gøre sig til dommer over, hvorvidt et dødsfald er en tragedie, mener Morten Ziebell.

- For nogle er det en tragedie, mens det for andre vil være en lettelse. Ethvert dødsfald er trist for dem, der står tilbage og savner vedkommende, men for nogle kan døden være en befrielse og en lettelse. Derfor må man ikke sige, at alle dødsfald er en tragedie, siger han.

Og netop retorikken om døden, kan besværliggøre arbejdet for faggrupperne på hospitalerne.

- Os læger og sygeplejersker bliver også nødt til at sige, at nu er der ikke mere vi kan gøre. Vi skal hellere snakke om, hvordan døende patienter får det meste ud af det liv de har tilbage, det er rigtigt svært. Men måske har corona skubbet lidt til det hele og givet anledning til flere snakke om døden, siger han.

Forvrænget livskvalitet

Tankerne har kredset hos Morten Ziebell i længere tid. Han anfægter ikke coronaindsatsen, han anerkender sygdommen som farlig, og faktum er, at indsatsen har reddet liv. Men det har samme tid også kostet på livskvaliteten for andre behandlingskrævende borgere.

- Det koster for enormt mange andre patienter. Det gælder ikke for livstruende sygdomme, der ikke kan vente, men for mange patienter der kan vente, kan det være et rigtigt hårdt liv med eksempelvis smerter. De er også en del af den her debat, siger han.

Netop prioriteringer er vigtige, da sundhedsvæsnet ifølge Morten Ziebell er presset til bristepunktet. Der er intet råderum, så når man satser benhårdt på corona, lider andre områder.

- Det er gået ud over en hel masse andre, og det er jo netop det, som prioriteringen handler om. Du kan ikke bare tage munden fuld og sige, at ingen skal dø af corona, og så sker der ikke noget ved en anden indsats, siger Morten Ziebell.

