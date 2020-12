Overlæge i opråb: Hjælp os

En gruppe danske forskere vil kortlægge, hvor coronavirus opstår i samfundet, så de kan undersøge, om det er hensigtsmæssigt for eksempel at lukke fitnesscentre for at bremse smitten

Opstår coronasmitten i fitnesscenteret?

Blandt andet det vil en gruppe forskere på Nordsjællands Hospital gerne have svar på.

Derfor har de udsendt et spørgeskema til 225.000 borgere i Region Hovedstaden som en del af et studie, der skal kortlægge, hvor coronasmitte opstår i samfundet. Derfor opfordrer de danskerne til at hjælpe ved at besvare skemaet.

- Hvis det nu viser sig, at man altid bliver smittet, når man går i fitnesscenteret, så er det måske en meget god idé at lukke det fitnesscenter, siger Thomas Broe Christensen, der er overlæge på Nordsjællands Hospital, og fortsætter:

- Hvis det derimod viser sig, at man ikke bliver smittet, når man går i fitnesscenter, så er det måske meget godt at holde fitnesscenteret åbent. Det er det, vi gerne vil bruge det (studiet, red.) til.

Undersøger mønstre i adfærd

Spørgeskemaet er sendt i e-Boks til danskere, der har været smittet med coronavirus, til danskere, der har været testet og fundet negative, og til danskere, som ikke er blevet testet.

I undersøgelsen bliver borgerne spurgt ind til deres adfærd, frem til de er blevet testet, for at undersøge om der er mønstre.

- Hvis vi kan finde nogle mønstre, så kan vi meget mere præcist sige, det skal man holde sig fra, det skal man være opmærksom på, og det kan man godt gøre, siger Thomas Broe Christensen.

Der er ifølge overlægen på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig viden om, hvor smitten opstår.

- Problemet er, at coronavirus spreder sig. Det, der bringer den rundt, er vores adfærd. Det, der er afgørende for, hvad man lukker ned i samfundet, og hvad man åbner, er, hvad vores adfærd gør ved smitten. Det ved vi ikke tilstrækkeligt meget om, siger han.

Brug for hjælp

Spørgeskemaet blev sendt ud lige før jul, og på nuværende tidspunkt har omkring en tredjedel af de adspurgte svaret. Thomas Broe Christensen forventer, at de vil have et resultat af undersøgelsen i foråret.

- Det, der gør det meget interessant, er, at til foråret vil vi jo gerne åbne op. Hvis vi har nogle oplysninger om, hvad der er smart at åbne op, så vil det jo være rigtig godt, siger han og tilføjer:

- Og derfor vil vi gerne have mange til at svare på de skemaer, fordi jo flere skemaer vi får, jo større er vores muligheder for at sige, det skal vi gøre, og det skal vi ikke gøre ud fra et sundhedsfagligt perspektiv.

Desuden mener overlægen, at undersøgelsen vil kunne gøre gavn i fremtiden.

- Næste gang, der kommer en virus, hvad der jo gør på et tidspunkt, så kan vi bruge nogle af de her ting i det daglige, når befolkning får mere viden om, hvad der er uhensigtsmæssigt - også i forbindelse med influenza og alle mulige andre (vira, red.).

