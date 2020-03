Overlæge: Næsten alle vil blive ramt af corona over en årrække

Coronavirusset er kommet for at blive, og det er sandsynligt, at næsten alle danskere vil blive smittet af sygdommen over en årrække.

Sådan lyder det fra overlæge Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut. Hun er afdelingschef på Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse.

- Vi er alle modtagelige over for virusset, og det vil formentlig opføre sig som det, vi kender fra pandemiske influenzaer, hvor der vil komme flere smittebølger.

- Måske vil 10-15 procent af befolkningen bliver smittet i første omgang, men så vil det vende tilbage senere, og det vil blive et virus, der kommer tilbage år efter år. Men det vil tage en årrække, inden næsten alle er blevet smittet med virusset, siger hun.

Tyra Grove Krause vurderer, at det vil blive et virus, der især vil optræde i vinterhalvåret.

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at coronavirusset i værste tilfælde vil kunne smitte 500.000 på én gang, hvis det udvikler sig til en epidemi.

Indtil videre har der været 21 bekræftede smittetilfælde i Danmark.

Selv om det ifølge Tyra Grove Krauses vurdering er sandsynligt, at langt de fleste danskere bliver smittet på et tidspunkt, gælder det om at begrænse smitten mest muligt.

- Vi skal helst undgå, at for mange bliver syge på én gang, for det kan gøre, at sundhedsvæsenet bliver overbelastet. Derfor gælder det om at forsinke og begrænse smitten så meget som muligt i første omgang, siger Tyra Grove Krause.

Fredag opfordrede statsminister Mette Frederiksen (S) til, at alle arrangementer med over 1000 deltagere bliver aflyst frem til slutningen af marts.

Samtidig lød det fra Sundhedsstyrelsen, at man skal undgå håndtryk, kys og kram for at minimere spredningen.

Desuden ændrede Udenrigsministeriet sin rejsevejledning, så det nu anbefaler, at man som minimum udviser forsigtighed, når man rejser i udlandet.

- Vi skal tage det alvorligt. Langt de fleste vil have et meget mildt forløb, men der er sårbare grupper - de ældre og folk med kroniske sygdomme - som vi skal være bekymrede for, siger Tyra Grove Krause.