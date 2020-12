Overlæge om britisk mutation: Adfærd kan spille en rolle

Den britiske regering har for alvor rullet ærmerne op for at bekæmpe en ny stamme af coronavirus, der lige nu raserer i det østlige England.

Samtidig har den hollandske regering natten til søndag standset alle flyvninger ind i landet fra Storbritannien indtil 1. januar for at holde den britiske coronavariant ude.

Ifølge Reuters stod denne nye stamme af virus for 62 procent af smittetilfældene i London i sidste uge, og britiske myndigheder peger på, at virusset kan være op til 70 procent mere smitsomt, end den normale variant.

Hvorfor denne nye form for coronavirus smitter så kraftigt, er dog endnu svært at sige, vurderer Jens Lundgren. Han er overlæge og professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.

Det er nemlig svært at undersøge, om det netop er virusset, der i sig selv er bedre til at smitte andre - eller om andre omstændigheder spiller ind i spredningen.

- Den ene mulighed er, at virusset med mutationen er mere smitsomt i sig selv, og at den vokser bedre og øger muligheden for at smitte videre.

- Den anden mulighed er, at det er introduceret i en befolkning, hvor man i forvejen giver virusset gode muligheder for at formere sig, siger han.