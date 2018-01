Overlæge raser: Brød loven 500 gange på én vagt

8000 læger protesterer over de nuværende regler for journalføring, der betyder, at nogle læger bliver nødt til at bryde loven 500 gange på en vagt af hensyn til patienterne

- I løbet af vagten har jeg lavet over 500 mundtlige, ikke-journaliserede ordinationer til mine sygeplejersker. Det er ulovligt ifølge de nuværende regler, og jeg ved, at jeg risikerer mit eget skind ved at gøre, som jeg gør. Men hvis jeg skal sidde og skrive alting ned, så kan jeg ikke være der for patienten, og det er til fare for patientsikkerheden.

Sådan lød det fra overlæge på Odense Universitetshospital, Kristian Rørbæk Madsen, på et pressemøde efter en 20-timers aften- og nattevagt.

Vagten blev overværet af direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted.

Hun var blevet inviteret af overlægen, der havde et ønske om, at direktøren skulle se, hvor svært det er at leve op til de nuværende regler om journalføring, hvis man som læge også skal være der for patienterne.

Det skriver fyens.dk

Kigger ikke på virkeligheden

Overlæge Kristian Rørbæk Madsen er manden bag et mistillidsvotum, der er blevet sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Et dokument, der er underskrevet af 8000 læger i Danmark.

De mange læger er stærkt utilfredse med de nuværende regler på landets hospitaler.

- Når noget går galt - hvilket det nogen gange gør - så kigger myndighederne kun på papirerne. De kigger ikke på den kliniske virkelighed, hvor man som læge skal agere hurtigt og konsekvent for at redde liv, suger Kristian Rørbæk Madsen.

Anne-Marie Vangsted, der på pressemødet netop havde overværet overlægens aften- og nattevagt, mener dog, at lægerne fejlfortolker reglerne.

- Jeg har ikke set nogen ulovligheder blive begået. Tværtimod har jeg set et meget kompetent personale, og jeg ville være meget tryg ved selv at være patient her. Derfor er det også tydeligt for mig, at de sager, der har været oppe i medierne, har skabt utryghed blandt personalet, for det tror fejlagtigt, at man skal journalisere alting. Det, mener jeg, er en forkert fortolkning af reglerne, og det er noget, vi skal have gjort noget ved, sagde hun og varslede samtidig, at en ny arbejdsgruppe vil undersøge forholdene nærmere, siger direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hård kritik

Initiativet til det mistillidsvotum, som 8000 læger har skrevet under på, opstod efter den såkaldte 'DetKuHaveVæretMig'-kampagne, hvor tusindvis af læger viste opbakning til en yngre læge, der sidste år blev idømt en bødestraf for at have udvist grov forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en sukkersygepatient på Svendborg Sygehus.

Da dommen faldt, var et af argumenterne, at lægen ikke havde nedskrevet en mundtlig besked til sygeplejersken om at måle patientens blodsukker i journalen.

Netop den sag var også oppe at vende på mandagens pressemøde, og selvom Anne-Marie Vangsted ikke ville forholde sig til den specifikke sag, afholdt det ikke Kristian Rørbæk Madsen fra at kommentere.

- Vi laver tusindvis af nøjagtig den slags målinger, som var omdrejningspunktet i Svendborg-sagen. Og styrelsen bliver nødt til at lytte, når lægerne siger, at vi ikke kan leve op til de regler, man har lavet på dette område, sagde overlægen.

- Det er vores ansvar

Pressemødet var præget af en grundlæggende uenighed mellem de to parter om, hvad der er lovligt, og hvad der er ulovligt.

Ifølge Anne-Marie Vangsted tager de nuværende regler højde for, at alt ikke skal journaliseres, mens Kristian Rørbæk Madsen ikke lagde skjul på, at de nuværende regler ifølge ham og mange andre læger stiller krav om megen unødig dokumentation.

- Man kan ikke undgå fejl. Det hænder. Også i styrelsen og på Christiansborg, hvilket de her regler er et udtryk for. Men de bliver ikke stillet til ansvar, selvom reglerne kan koste menneskeliv. Det er kun os, og det er derfor, vi har lavet dette klare mistillidsvotum, sagde Kristian Rørbæk Madsen, der kræver reglerne ændret.

Direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed lovede ved pressemødet, at hun ville kigge reglerne efter i sømmene.

- Det er helt sikkert et problem, at så mange føler sig utrygge under de nuværende regler, og det skal vi have kigget på. Vi kan ikke løse det hele i styrelsen alene, men jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan, sagde Anne-Marie Vangsted.

Under kapitel 6 ved navn 'patientjournaler' kan du her se den nuværende udformning af loven på området.

