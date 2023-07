Overlæge sagde op i protest: - Man tager for mange chancer

- Det må ikke kunne ske, siger fødselslæge Bjarke Lund Sørensen, efter at en kvinde for nylig mistede sin søn under fødslen. Han har selv tidligere sagt op i protest over forholdene på en anden fødeafdeling

Den største lykke blev 7. juli til den største sorg, da Lina Aziza mistede sin søn i forbindelse med fødslen. I dag sidder hun tilbage med følelsen af, at sønnens liv kunne have været reddet, hvis personalet ikke havde haft så travlt på fødegangen på Hvidovre Hospital, lød det fredag i et interview med Ekstra Bladet.

Og hun er langtfra den eneste, der oplever travlhed og kaos på landets fødegange.

Allerede sidste år fik fødselslæge Bjarke Lund Sørensen nok og forlod sit arbejde som overlæge på fødeafdelingen på Roskilde Sygehus, fordi han ikke længere kunne stå inde for arbejdsforholdene.

En særlig nattevagt gjorde udfaldet, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Der var tilbagevendende situationer, hvor man tænkte: 'Hold da op, det var heldigt, at det gik godt'. Det var, lige indtil jeg blev ringet op midt om natten, fordi det igen var umuligt at finde nogen til at dække ind. Da jeg kom ind på fødegangen, mindede det mest af alt om en krigszone. Der var blod på gangene og fødende, der lå alene, og flere gange, hvor det var tæt på at gå galt.

I protest over arbejdsforholdene anmeldte Bjarke Lund Sørensen fødeafdelingen på Roskilde Sygehus, hvor han var overlæge og havde arbejdet i mere end 15 år, til Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Det er hjerteskærende

Det er ikke første gang, at Bjarke Lund Sørensen råber op om forholdene på landets fødegange, men kritikken er blevet aktuel igen, efter at Lina Aziza stod frem og delte sin oplevelse, der endte med, at hun mistede sit ufødte barn.

- Jeg synes, at det er forfærdeligt og hjerteskærende at læse om Lina, der har mistet sit barn. Det må og skal ikke kunne ske, siger Bjarke Lund Sørensen i dag.

Forud for Lina Azizas fødsel på Hvidovre Hospital gik der flere dage, som hun har beskrevet som kaotiske, hvor de ansatte på fødeafdelingen havde så travlt, at de løb fra den ene fødsel til den anden, og hvor hun blev sendt hjem med veer og aktivitet i maven og vendte tilbage til nyheden om, at der ikke længere var hjertelyd.

Den livlige dreng, der havde ligget i maven og sparket sin mor så mange gange, var død.

Løb fra stue til stue

Ekstra Bladet har læst Lina Azizas patientjournal fra hospitalet, der bekræfter, at hun 6. juli havde tiltagende veer, og at en jordemoder mærkede liv i maven, men at hun blev sendt hjem 'på grund af travlhed i afdelingen'.

I en mail har Hvidovre Hospital bekræftet, at sønnen Musa ikke overlevede fødslen:

- En gang imellem kan man blive nødt til at udsætte igangsættelser, men generelt er det et tegn på, at der er for få hænder. Det var ikke ansvarligt dengang (på Roskilde Sygehus, red.), og det er det stadig ikke, siger Bjarke Lund Sørensen.

- Man tager for mange chancer, og går den, så går den, men det gælder patienternes sikkerhed og kan i sidste ende koste menneskeliv.

Kører de ansatte ned

Bjarke Lund Sørensen understreger, at ulykkelige situationer som den også er med til at køre ansatte og hele afdelinger ned:

- Sager som denne er en udløber af, at vi i flere år havde haft gentagne besparelser, og selvom der bliver råbt op og råbt op, bliver der ikke lyttet. Man har valgt en kurs fra ledelsen, som gør det rigtig svært for personalet, og det er en måde at køre en hel afdeling ned på.

Det samme bekræfter Jane Dahl, der er jordemoder og tillidsrepræsentant for jordemødrene på Amager og Hvidovre Hospital.

Ifølge hende har de ansatte i årevis forsøgt at slå alarm over for hospitalets ledelse:

- Vi synes selv, at vi har råbt op i mange år, men man kan godt forstå følelsen af, at der først sker noget, når historier som disse når medierne, og det er jo ikke godt nok, fortalte hun fredag.

Hvordan påvirker sager som disse de ansatte på afdelingen?

- Personligt er det rigtig hårdt. Nogle gange går det rivravruskende galt, og det er ikke godt nok. Derfor er det også rigtig vigtigt, at patienterne giver deres mening til kende, så ledelsen kender til problemerne, for det er jo ikke første gang, at der sker noget lignende.

