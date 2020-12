Overlæge: Vaccine til syv ud af ti er ikke nødvendigvis nok

Syv ud af ti danskere vil sige ja til en vaccine mod coronavirus, hvis de danske myndigheder godkender den.

Samtidig er 19 procent stadig i tvivl, mens 11 procent vil takke nej til en vaccine.

Det viser en rundspørge foretaget af Voxmeter for Ritzau.

En vaccine kan forhåbentlig være med til at skabe flokimmunitet mod en coronavirus.

Men det er svært at sætte et præcist tal på flokimmunitet. Derfor er det ikke nødvendigvis nok, at 70 procent af befolkningen vil vaccineres.

Det vurderer Lars Østergaard, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor på Aarhus Universitet.

- Vi ved jo ikke præcis, hvad det tal, der skal til for at opnå flokimmunitet, reelt er. Det kunne sagtens være over 70 procent.

- Den anden ting er, at jo flere der vil lade sig vaccinere, jo hurtigere kan man opnå, at epidemien begrænses og forhåbentlig helt forsvinder igen, siger han.

Næsten hver femte dansker er dog stadig usikker på, om de vil have en coronavaccine, og usikkerheden er forståelig, siger Lars Østergaard.

- Jeg kan godt forstå, hvis det er sådan, at folk er tvivlende og usikre på en vaccine, som man rent faktisk ikke en gang har taget i brug endnu.

- Der er dog ikke noget, der taler for, at vaccinen ikke er sikker eller effektiv. Men selvfølgelig kan man ikke sige det med sikkerhed, før man har prøvet vaccinen af. Det er derfor, at det er vigtigt at lave forsøg løbende, når vaccinen bliver taget i brug, siger han.

Lars Østergaard opfordrer til, at sundhedsmyndighederne informerer grundigt om vaccinen og dens bivirkninger, så folk kan tage deres eget valg på et veloplyst grundlag.

Rundspørgen er gennemført fra 27. november til 2. december med svar fra 1023 repræsentative danskere over 18 år.

Tidligere undersøgelser har vist lignende resultater i Danmark. En rundspørge af Epinion for DR i september viste, at 69 procent ville sige ja til en vaccine, mens en analyse fra Aarhus Universitets HOPE-projekt har vist, at 78 procent vil tage imod en vaccine.

Storbritannien nødgodkendte onsdag en vaccine, der vil blive taget i brug i næste uge. Samme vaccine er ved at blive godkendt i EU og dermed i Danmark.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyste tirsdag, at de første danskere potentielt kan blive vaccineret til januar.