Overlæge: Vi er pressede - men ikke af corona

Professor og overlæge undrer sig over mundbindskrav, da han ikke oplever et pres forårsaget af coronapatienter

Jacob Rosenberg, der er professor og overlæge på afdeling for mave- tarm- og leversygdomme på Herlev Hospital, mener ikke, at det er nødvendigt med krav om mundbind for at komme smittespredningen med covid-19 til livs.

Det siger han i forbindelse med, at regeringen har foreslået at indføre mundbindet i blandt andet detailhandel og offentlig transport. Et forslag der siden i vid udstrækning er blevet vedtaget af Folketingets Epidemiudvalg.

Baggrunden for at indføre mundbindene er blandt andet, at det stigende antal indlagte med covid-19 kan føre til overbelastede hospitaler og aflysninger af planlagte operationer.

Ikke coronapres

Jacob Rosenberg mener imidlertid ikke, at det er covid-19, der er skyld i det stigende pres på hospitalerne.

Det skriver han i et opslag på Facebook, som efterfølgende er blevet delt af flere tusind personer.

- På min afdeling, som er en almindelig kirurgisk afdeling, får vi aflyst ikke-akutte operationer, og det er helt overvejende på grund af mangel på anæstesi-sygeplejesker, altså dem, der bedøver patienterne, siger han til Ekstra Bladet.

- Det har været slemt længe, men nu er det kommet så langt ud, at man aflyser operationer, siger han.

Han fortæller, at der for tiden er meget få coronapatienter på Herlev Hospital, og han har derfor ikke indtryk af, at coronapandemien er skyld i noget stort pres på hospitalsvæsenet.

Artiklen fortsætter under videoen ...

En ny coronavariant fra Sydafrika bliver fulgt tæt af myndighederne

Ikke bekymret

Ud over at være professor og overlæge på Herlev Hospital sidder Jacob Rosenberg i regionsrådet i Region Hovedstaden for Det Konservative Folkeparti. Han understreger dog, at han i forhold til situationen på hospitalet udtaler sig som læge og ikke som politiker.

- Som læge er jeg ikke bekymret, for vi har ikke den coronabelastning, som man gerne vil gøre det til.

- Selvfølgelig koster det resurser, når man har coronapatienter, fordi de er isoleret, og man skal klæde om, når man kommer ind til dem, og man skal passe på de andre patienter og så videre. Men det er ikke noget, der vælter sundhedsvæsenet, siger han.

- Tidligere har man set, at vi fik en masse smittede, og så var det først nogle uger senere, man kunne aflæse det på indlæggelsestallene. Er det fornuftigt at reagere nu så?

- Dengang var vi ikke vaccinerede. Og det er den store forskel, fordi man har meget lettere forløb som vaccineret, siger han.

Ny situation

- Men hvis der pludselig kom en masse coronapatienter, ville det vel også gå ud over din afdeling?

- Ja, det ville det helt klart. Så ville det være en ny situation.

- Og den situation er vi ikke tæt på nu?

- Nej, det mener jeg ikke. Jeg skal selvfølgelig understrege, at jeg ikke er ekspert på området, men jeg tror ikke, vi kommer i den situation. For dem over 50 er næsten alle sammen vaccineret.

- Men vi snakker jo heller ikke om nedlukning nu. Vi taler jo bare om mundbind, det er vel ikke verdens undergang?

- Nej, det er selvfølgelig ikke verdens undergang, at man skal have mundbind på for at gå ned i Netto. Men for de stakler, som arbejder i liberale erhverv, i butikker og på sygehusene for den sags skyld, som nu skal gå med mundbind fra morgen til aften, der er det virkelig slemt. Der var flere, der blandt andet fik problemer med eksem i ansigtet og sådan noget, siger Jacob Rosenberg.

Foreløbig bliver det ikke et krav for ansatte i detailhandlen at bære mundbind, så længe de bliver mødt med krav om at vise coronapas.

Siden Ekstra Bladet har talt med Jacob Rosenberg, har han lavet et nyt opslag på Facebook, hvor han gør opmærksom på, at anæstesisygeplejesker er blevet rykket over til intensivafdelingen på Hvidovre Hospital på grund af coronapatienter. Han holder dog fast i, at det største problem stadig er manglen på sygeplejersker.

Ekstra Bladet har også rettet henvendelse til Sundhedsministeriet for at få svar på, om hospitalerne virkelig er under pres som følge af coronasituationen. På grund af afhøring i Minkkommissionen har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) imidlertid ikke haft tid til at svare. I stedet svarer sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff på vegne af regeringen.

'Vi lytter selvfølgelig til Epidemikommissionen, herunder sundhedsmyndighederne, når den siger, at der er behov for at indføre nye tiltag for at forebygge smitten. Det vi gør handler jo netop om at begrænse smitten og undgå en situation med nye nedlukninger, som vi ser i andre lande. Og når kommissionen har anbefalet at gøre COVID-19 til en samfundskritisk sygdom og genindføre coronapas og mundbind, følger vi selvfølgelig den anbefaling,' skriver han til Ekstra Bladet.