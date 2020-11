Overlæge: Vi får flere og flere coronapatienter

Hospitalerne kan godt mærke, at flere patienter er blevet indlagt med coronavirus over den seneste tid.

Det fortæller Christian Wamberg, overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg hospital.

- Lige nu får vi flere ind, end der går ud, så vi har ikke ligevægt i systemet endnu. Det vil på et tidspunkt formentlig flade ud, og så håber vi, at det flader ud et sted, hvor vi ikke er presset i bund, siger Christian Wamberg.

Engell: Det ser kulsort ud

