Overlæger advarer mod ny mutation

På trods af dalende smittetal og et relativt lavt kontakttal i Danmark, fortsætter regeringen og eksperter at advare mod at glæde sig for tidligt, idet den mere smitsomme engelske mutation af covid-19, B.1.1.7, forventes at tage over i løbet af februar med mere udbredt smitte til følge.

WHO: Britisk coronavariant har spredt sig til 60 lande

Men den store fokus på den engelske variant risikerer at medføre et for småt fokus på den endnu relativt ukendte sydafrikanske variant.

Sådan lyder det fra en stribe overlæger, som Berlingske har talt med.

De siger samstemmende, at man i Danmark bør være bedre til at identificere den sydafrikanske variant, da det stadig er muligt at inddæmme den, mens det er for sent med den engelske.

- Vi missede chancen med den engelske, og det var ærgerligt. Indtil videre er der kun påvist ét eksempel på den sydafrikanske variant, men den er i flere af vores nabolande, så det er absolut sidste chance for at fange den nu, siger overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Joachim Hoffmann-Petersen til Berlingske.

Test kan ikke påvise variant

Foreløbig er der kun konstateret et enkelt tilfælde af den sydafrikanske variant i Danmark. Her var der tale om en person fra Sjælland, der havde været i Dubai, hvorfor man har mistanke om, at smitten stammer derfra.

Danmark finder første tilfælde af sydafrikansk virusvariant

De særlige test, man har udviklet til at opfange den engelske variant hurtigt, kan ikke bruges til den sydafrikanske variant, hvorfor eksperterne mener, man bør udvikle en lignende test til den sydafrikanske, så man kan finde alle tilfælde og få inddæmmet varianten inden den kommer ud af kontrol.

Udfordringen med den sydafrikanske variant er, at man blandt andet ikke ved, hvor effektive vacciner er mod den, og om personer, der har været syge med en anden variant af covid-19, kan blive smittet med den sydafrikanske variant.

Virolog: Ny coronamutation rammer på et dårligt tidspunkt