Overlæger: Komplekse patienter ender bagest i operationskø

De ni ledende ortopædkirurgiske overlæger i Østdanmark er gået sammen i et opråb om: De mest komplekse patienter ender bagest i operationskøen.

Det skriver Politiken.

Overlægerne mener, at omkring 25.000 patienter, der er svært plagede og har behov for komplicerede operationer, skal vente længere end andre på at blive opereret.

- Det er ikke godt for patienten, og det er ikke godt nok, siger Claus Munk Jensen, ledende overlæge på Rigshospitalets ortopædkirurgiske klinik, til Politiken.

Ifølge Politiken er ventetiden på Rigshospitalet steget markant, hvis man skal have en operation for 'voksen-deformiteter i ryg'.

Inden coronapandemien var ventetiden typisk fire til seks måneder mod nu over to år, mens de mest krævende knæoperationer kræver 300 dages ventetid i gennemsnit nu mod 100 dage i 2019. Det skriver avisen.

Der er ifølge Claus Munk Jensen tale om nødvendige indgreb. Han kalder lidelserne alvorlige, selv om de ikke er livstruende.

Coronapandemien og en sygeplejerskestrejke undervejs har sat en prop i systemet og gjort ventelisterne på operationer ekstra lange.

Selv om puklerne er ved at blive nedbragt, sker det ifølge de ni ledende overlæger ved, at sundhedsvæsenet favoriserer og indirekte vælger de almindelige kirurgiske indgreb på bekostning af de mere krævende.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kalder det uacceptabelt, at personer med alvorlig sygdom skal vente flere år på en operation. Ministeren vil have regionerne til at bruge det private sundhedsvæsen.

- For en patient behandlet privat er også en behandlet patient. Vi er i en ekstraordinær situation, hvor alle operationsstuer skal i gang. Udfordringen er, hvis der står tomme operationsstuer i det offentlige, siger han til Politiken.