Overlevede 9/11: Nu er han død af corona

Stephen Cooper udgjorde en af hovedpersonerne bag et ikonisk fotografi, der blev taget lige efter, et fly fløj ind i World Trade Center i 2001. Nu er han død af corona

Den kæmpe røgsky, der tordner bag Stephen Cooper, siger det hele.

Dengang løb den 60-årige elektroingeniør for sit liv, da et United Airlines-fly crashede direkte ind i et af de karakteristiske World Trade Center-tårne. Efterfølgende blev Stephen Cooper det billede, som indrammede situationens alvor: terrorens rædsel.

Men det blev coronaen, der i sidste ende gjorde en ende på Stephen Coopers liv. Han døde 28. marts tidligere i år af den farlige virus i en alder af 78. Det oplyser hans familie til AP.

Billedet blev foreviget af en Associated Press-fotograf og gik verden rundt. Det hænger nu på The 9/11 Memorial Museum i New York.

- Oh my god, det er mig, sagde Stephen Cooper, da han opdagede, at billedet prydede forsiden af Time Magazine, fortæller hans 27-årige datter, Jessica Rashes, til flere amerikanske medier.

11. september skulle Stephen Cooper aflevere et dokument i nærheden af World Trade Center, og på billedet kan man også ane konvolutten under hans arm, mens han spæner for at komme i læ for røgskyen.

Det er særligt i USA, at antallet af bekræftede coronasmittetilfælde stiger.

Florida og Arizona, som hører til nogle af de værst ramte stater i USA, har begge et højt antal nye smittede. Det var også i Florida, at den nu afdøde Stephen Cooper døde på hospitalet i Delray Beach.

I Florida melder myndighederne om 11.458 nye smittede. Det er anden gang på tre dage, at tallet bevæger sig over 10.000, og det er det hidtil højeste antal nye smittede på en enkelt dag.

Præsident Donald Trump har forklaret de høje tal med, at USA nu tester langt flere og derfor også bekræfter flere tilfælde.