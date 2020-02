Overnatninger i fri natur bliver mere populært

Det bliver fortsat mere og mere populært at sove på Naturstyrelsens lejrpladser i naturen.

I 2019 rundede antallet af bookinger af styrelsens store lejrpladser 200.000, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Lejrpladserne er steder i naturen, hvor der blandt andet er opstillet et shelter, så man kan overnatte i ly i det fri.

Siden styrelsen begyndte at tælle, hvor mange der benytter styrelsens forskellige lejrpladser, er antallet af bookinger vokset støt år for år fra 105.000 i 2013 til mere end 210.000 i 2019.

Til sammenligning registrerede udlejningstjenesten Airbnb 1,1 millioner bookinger i 2019 i Danmark.

De store lejrpladser kan bookes, og det er antallet af bookinger, som styrelsen fører regnskab over. De er tiltænkt større grupper såsom spejdere, skoler og institutioner.

Der findes også en række mindre lejrpladser, som ikke indgår i ministeriets optælling.

På samme måde er der heller ikke opgørelse over, hvor mange der benytter muligheden for gratis at sove i telt i de over 200 statslige skove.

Men alene det stigende antal bookinger af de store lejrpladser giver miljøminister Lea Wermelin lyst til at udvide muligheden for at sove i telt i det fri.

- Danskerne er blevet vilde med at sove ude i vores fælles natur, og det er en oplevelse, som jeg gerne ser, at endnu flere får glæde af, siger hun i ministeriets pressemeddelelse.

- Derfor vil jeg nu sammen med Naturstyrelsen undersøge, om vi ikke kan åbne op for endnu flere muligheder for fri teltning.

Der var i 2019 - ligesom tidligere år - størst efterspørgsel efter at sove i det fri øst for Storebælt. Næsten 125.000 af bookingerne skete på Sjælland og øerne nær Sjælland.

I Jylland og på de nærliggende øer var der 81.000 bookinger. På Fyn og de nærliggende øer var der 3500, mens der på Bornholm var lidt over 1000.

Selv om det kræver booking at overnatte på de store lejrpladser, er de frit tilgængelige i dagtimerne, hvis de ikke er optaget.