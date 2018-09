Overraskede indbyggere: Vil de rive vores hjem ned?

I boligområdet Vollsmose skal 1000 lejligheder rives ned som et led i et større integrationsprojekt der går under navnet 'den sidste Vollsmose plan. De lokale er skeptiske og tror ikke, at det løser problemerne

Der står Poul og Mette på to postkasser i syvetages-egendommen i Egeparken i Vollsmose. På resten er det navne som Fatima, Mohammed eller Bilal. Her er etniske danskere i undertal.

Egeparken er en ud af ni parkområder i Vollsmose, der længe har været på regeringens ghettoliste og i medierne er kendt for høj kriminalitet og lav beskæftigelse.

Her er etageejendomme med fire, syv eller tretten etager.

Område for børnefamilier

Det er ejendomme som den lokale imam Mamoud Sultan bor i, der kan blive revet ned, hvis det står til Byrådet og den plan, de kalder 'den sidste Vollsmoseplan'.

Mamoud Sultans lejlighed ligger lige ud til stien. Der er en parasol i den lille have, hvor han kan sidde ude sammen med sin familie og venner.

- Her i området bor familier med deres børn. Når børnene bliver større, bliver de her stadig, fordi de er i gang med uddannelser siger Mamoud, da Ekstra Bladet møder ham.

Problemet løses ikke ved at rive boligerne ned i området, mener Mamoud Sultan.

Han er ulasteligt klædt i jakkesæt og slips.

- Problemet løser du ikke ved at rive boligerne ned her i området, siger han.

Han har ikke hørt om kommunens nye plan før nu, men han har hørt om de lignende planer siden socialdemokraten Anker Boje var borgmester.

Fakta boks

Ingen opstand

I det hele taget har de fleste mennesker i Vollsmose ikke hørt, hvad Byrådet har besluttet. De læser ikke det, der står i aviserne og følger ikke med i de breve, der bliver lagt i postkassen.

Derfor er der heller ikke den store opstandelse over beslutningen om at rive boliger ned.

Udenfor en af opgangene på en række plastikstole møder Ekstra Bladets udsendte en gruppe mænd, der sidder og taler sammen over en kop te.

De vil ikke optræde med navn i avisen, men vil alligevel gerne tale, da de bliver overbragt nyheden om nedrivningsplanerne.

- Jeg betaler min husleje her, og det er mit hjem. Jeg kan ikke bare flytte væk herfra, hvor mine børn er vokset op. Folk hører kun de dårlige historier herfra, men det er kun få, der laver kriminalitet, siger en af mændene, der fortæller han er tandlæge og bor i Bøgeparken.

Mændene fortæller, at det kun er de dårlige historier, der bliver fortalt om Vollsmose, og at det ikke er det hele billede af området, der kommer frem. De bliver enige om, at de vil læse om planen, før de kan tage stilling til, om det er en god idé eller ej.

Uoverskuelige problemer

Her i Vollsmose er det kun halvdelen, der er i beskæftigelse eller under uddannelse. Det har været et socialt boligområde siden 1970’erne.

En af dem der har boet her siden 70'erne er John Bonde. Han husker, at der allerede dengang stod ’Volldsmose’ nede ved skiltet. Han bor selv i Egeparken, og han er glad for at bo i området. Han er skeptisk over for planen om at rive boliger ned.

John Bonde sidder i den lokale beboerbestyrelse og han tror ikke på at kommunen kommer langt med deres plan. Han tror, at det i sidste ende handler om at gøre en indsats mod de få hårde kriminelle.

- Integrationen her er et uoverskueligt problem. Der skulle være gjort noget ved det, for mange år siden. Hvis man kan få studerende hertil er det godt, men det tror jeg ikke, de vil. Vi skal bruge flere ressourcer på de unge mennesker, der ser op til de kriminelle, siger han.

Det er ikke i orden at man ikke melder noget ud til de mennesker der bor i området, før beslutningen er truffet, mener René Agergaard.

René Agergaard, deltidsansat i Vollsmose Torv og beboer i Egeparken

- Jeg er flyttet hertil frivilligt, og jeg synes bestemt ikke, at det er en løsning at rive de billige boliger ned. Det er svært for folk her at betale mere for boligere, så det tror jeg ikke bliver nemt.

Bettina Berry Pedersen, sygemeldt, beboer i Egeparken

- Jeg har boet her altid, og det er problematisk for mig at finde noget andet, selvom jeg gerne ville. Her kan jeg få lov at ryge indenfor, og jeg kan holde hund, som det passer mig. Problemerne her i Vollsmose opstod for mange år siden. De mennesker, der er flyttet hertil, har man ikke kunne finde ud af integrere.