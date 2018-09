Overraskende besked fra dansk politi: - Vi er faktisk ret stolte

Mens kuglerne flyver om ørene på københavnerne, så går det anderledes fredeligt til på Bornholm.

Der var nemlig intet at rapportere om i gårsdagens døgnrapport.

Intet på døgnrapporten. Som i absolut intet. Til gengæld vil vi gerne reklamere for vores reflekser, der kan hentes kvit og frit på stationen. God dag derude. #politidk https://t.co/KwinBenJld pic.twitter.com/gq7uOUmdkV — Bornholms Politi (@BornholmsPoliti) 25. september 2018

- Vi har måske sådan nogle dage, hvor der ikke sker noget, seks eller otte gange om året, fortæller kommunikationsmedarbejder hos Bornholms Politi Eva Riis Bundegaard.

Hun slår fast, at den tomme døgnrapport ikke er ensbetydende med, at der ikke er noget at lave for øens politifolk.

- Der kan sagtens være sket noget, der bare ikke skal ud til offentligheden, eller noget der ikke var mere i.

En af gårsdagens hændelser, som var på nippet til at ramme døgnrapporten, var en løssluppen kanin, hvis ejer man gerne ville efterlyse.

- Men i og med at der ikke var nogen video eller billeder af den, så smed vi den ikke på døgnrapporten, konkluderer Eva Riis Bundegaard.

Tid til at afslutte sager

De dage, hvor udrykningerne er få, giver betjentene mulighed for at dykke ned i de sager, som de endnu ikke har fået afsluttet, ligesom der er en masse rapporter, der skal skrives færdig.

- Vi er faktisk ret stolte af, at Bornholm er et af de steder, hvor der oftest sker absolut intet, der har relevans, og så er der bedre tid til det borgernære.

Især kontrasten til den verserende bandekrig i hovedstadsområdet, er til at tage og føle på.

- Vi har ikke den der hårde kriminalitet, som vi ser i Københavns Vestegn og København med bandeskyderier og alt det her.

- Der er fred og ro her på Bornholm, slutter Eva Riis Bundegaard.