Overraskende corona-studie

Et studie af medlemmerne i en Facebook-gruppe for personer med senfølger fra corona har nået et overraskende resultat: Omkring en tredjedel af deltagerne i studiet havde ikke antistoffer fra en infektion med corona. De har altså ikke været smittet med corona.

Det skriver Politiken om studiet, der er trykt i tidsskriftet Microbiology Spectrum.

I studiet har 341 medlemmer af Facebook-gruppen 'Covidramte med senfølger' indvilget i at få taget en blodprøve og svare på et spørgeskema.

Ni ud af ti af de deltagende var kvinder.

- De har det dårligt, de er syge, de har mange forskellige symptomer, som de selv mener skyldes covid-19, siger seniorforfatter på studiet Kasper Iversen, der er professor og overlæge på Herlev og Gentofte Hospital, til Politiken.

- Deres problemer er bare ikke relateret til en covid-infektion. Der er andre årsager til deres symptomer end corona.

Han understrege, at flertallet - cirka to ud af tre - af dem, der blev undersøgt, havde haft covid-19, som kan have udløst deres symptomer og senfølgeproblematikker.

Ingen lighedstegn

Ifølge Politiken var symptomerne de samme hos den tredjedel, der ikke havde været smittet med corona, og den gruppe på to tredjedele, der havde antistoffer fra en corona-infektion.

De fleste af dem, der indgik i undersøgelsen, havde ikke fået taget en coronatest. De havde oplevet at være blevet smittet med corona i første halvdel af 2020, da det var svært at få en covid-test.

Ifølge professoren vil man med 90 procents sikkerhed kunne spore antistoffer fra en corona-infektion i over et år efter en infektion.

Han understreger, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem studiets resultat og så, at hver tredje med symptomer på senfølger af corona ikke har været smittet med corona.

- Men studiet kan bruges til at sige, at ikke alle - og ret mange formentlig - med senfølger har det dårligt på grund af covid-19, siger han til avisen.

Han afviser, at der er tale om, at gruppen er 'indbildt syge'. Årsagen er bare ikke en corona-infektion.

