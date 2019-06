Overraskende dårligt: Kun 2,8 procent består denne prøve

Kun 2,8 procent har bestået denne teoriprøve til kørekort. Se, om du ved nok til at bestå den teoriprøven til at få kørekort

De fleste bilister mener, at de har helt styr på det med skilte, overhaling og alt det andet, man skal kunne udenad, når man tager teoriprøven.

Men ifølge en undersøgelse, Codan i samarbejde med Køreklar har foretaget, er virkeligheden slet ikke sådan.

Mere end 48.000 danskere har siden februar testet deres køreviden på Codans hjemmeside. Kun 2,8 procent af dem havde de maksimale fem fejl, der skal til for at bestå teoriprøven.

Hele 48.867 danskere har testet deres teoretiske køreviden. Af dem var det kun 1363, der kunne prale af at have bestået prøven.

Trods det bedrøvende resultat, er der ikke grund til den helt store bekymring hos de mange danskere, der ikke bestod.

- Man behøver ikke være bange, bare fordi man ikke består denne teoriprøve, siger Lars Borg, der har mange års erfaring som prøvesagkyndig ved køreprøver.

- Det vigtigste, når det kommer til at køre bil, er erfaring.

Så hvis man klarer det rigtig skidt i teoriprøven, behøver man altså ikke gå op på politistationen og aflevere sit kørekort.

Derfor dumper folk

- Teoriprøven handler sindssygt meget om begreber og terminologi, derfor vil de fleste, der ikke har modtaget teoriundervisning for nylig dumpe prøven, siger den tidligere prøvesagkyndige.

Han har dog en stor anke, når det kommer til danskernes køreevner.

- Vi er mange i branchen, der har et stort ønske, om at der kommer en form for efteruddannelse for bilister. Hver tredje eller hver femte år burde man få undervisning i de farligste ting, når man kører bil, siger den erfarne Lars Borg.

- Danskerne er generelt for dårlige til at tage hensyn i trafikken og det kan være rigtig farligt.

Er mænd bedst?

Skulle der være nogen, der stadig tror på den gamle traver om, at mænd kører bedre bil end kvinder, så kan de måske få nyt liv til deres fordomme.

For testen viser faktisk, at mændene klarer sig bedre i den teoretiske prøve.

Men inden man lader fordommene få frit løb, slår Lars Borg et slag for kvindelige bilister.

- Min store erfaring viser mig, at kvinder suverænt er de bedste bilister. De tager meget mere hensyn i trafikken og kører generelt bedre.

- Ser man på statistikkerne er der jo også flest mænd involveret i uheld, så det er ikke rigtigt.

At ældre mennesker bag et ret er en dårlig ide, kan man dog sætte spørgsmålstegn ved. Det er nemlig dem over 56 år, der klarer sig bedst i testen. Dem i alderen 18-35 år klarer sig værst.

