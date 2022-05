Overraskende fund på Mars

Det kinesiske rumfartøj Zhurong har fundet beviser, som tyder på, at der har været vand på Mars i meget længere tid end forventet

I dag er Mars en tør, frossen ørken.

Men sådan har det ikke altid været. Engang var planeten varm og våd, og nu har det kinesiske rumfartøj Zhurong fundet beviser, som indikerer, at der har været vand på Mars i meget længere tid end forventet.

Det skriver CNN.

Det kinesiske rumfartøj Zhurong. Foto: CNSA/Ritzau Scanpix

Zhurong satte kurs mod Mars i maj sidste år, og data fra rumfartøjet tyder på, at der i Utopia Planitia-bassinet har været vand i en periode, hvor forskere antog, at Mars var tør og kold.

Fundet er ifølge CNN bevis for, at Mars i perioder har været varm og våd og i andre har været tør og kold, snarere end der har været tale om et brat skifte i planetens klima.

Betydning for fremtidige missioner

Utopia Planitia-bassinet har tidligere været af interesse for forskere, fordi der har været spekulationer i, hvorvidt bassinet har været fyldt af et hav.

Og derfor har den seneste opdagelse markant indflydelse på denne opfattelse, mens den samtidig kan have betydning for fremtidige missioner til Mars.

Meget tyder nemlig på, at de mineraler, som Zhurong har opdaget, kan indeholde 'betydelige lagre' af vand, som mennesker kan nyde gavn af på fremtidige ekspeditioner til Mars.