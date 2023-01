Overraskende tal: Her er forureningen meget høj

Man kunne måske forestille sig, at en gåtur på H.C Andersens Boulevard ville byde på en del mere forurening end den eldrevne metro.

Sådan forholder det sig dog ikke, det viser nye målinger lavet af forskere fra henholdsvis Københavns og Århus Universitet.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Deres tal viser nemlig, at luftforureningen i metroen er 10 til 20 gange højere, end den er på den mest trafikerede strækning i Indre København, som netop er H.C Andersens Boulevard.

Professor Matthew S. Johnson fra Kemisk Institut på Københavns Universitet, der har ledet undersøgelsen, udtaler, at 'metroen formentlig er der, hvor man bliver udsat for den mest koncentrerede luftforurening.'

Metroen er et ofte benyttet transportmiddel af mange danskere hver dag. Foto: Aleksander Klug

- Vores målinger viser, at metroen formentlig er et af de steder i Københavns offentlige rum, hvor man er udsat for den mest koncentrerede luftforurening. Hvis man bruger metroen meget eller arbejder der, kan det have betydning for ens sundhed.

- Det kan meget vel være den største enkeltstående kilde til luftforurening, som man er udsat for i løbet af et år.

Her er det værst

Luftforureningen i metroen stammer fra togvognenes bremser, hjul og jernskinnerne.

Det skyldes blandt andet, at når togene kører hurtigt og bremser på jernskinnerne, frigives der jernpartikler, som kan trænge ind igennem lungevævet og direkte ind i blodet.

Den værste linje er Cityringen, M3, hvor luftforureningen er 20 gange så slem som på H.C Andersens Boulevard. Den er også dobbelt så slem som luftforureningen i M1 og M2.



Det skyldes formentligt, at Cityringen udelukkende består af underjordiske baner, hvor M1 og M2 nogle steder kører over jorden.

Overraskende nok er Forum den station, hvor luftforureningen er ultimativt værst, viser målingerne. Man kunne have troet, at det ville være Nørreport eller Kongens Nytorv, men det er det altså ikke.

Tænd ventilationen

Hvis man gerne vil afhjælpe luftforureningen i metroen, så mener Matthew S. Johnson, at man især bør kigge på bedre ventilation.

- I Barcelona tændte man ganske enkelt for de ventilationsskakte, der allerede var installeret, men tiltænkt varmt vejr, og det fik partikelkoncentrationen ned.

- Den københavnske metro har også ventilationsskakte tiltænkt brande og lignende, men de er ikke i brug i dag. Dem kunne man jo overveje at tænde for.

