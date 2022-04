Overraskende tigerfødsel i Aalborg zoo

En dyrepasser troede, der var bamser i tigerburet i Aalborg Zoo, men det viste sig at være to nye tigerunger, som parken nu får glæde af

Aalborg Zoo er blevet to sjældne, nuttede rovdyr rigere.

Endda til overraskelse for dyrepasseren, som mandag morgen mødte ind til et tigerbur, hvor der pludseligt var to ekstra beboere.

Nyheden om tigerungerne er noget der vækker glæde hos Aalborg Zoo.

- Jamen vi er da altid glade for at få unger, siger kommunikationsansvarlig Helle Justesen.

Var blevet lidt tyk

Dyrepasserne i rovdyrhuset havde snakket om, at deres hun-tiger Bethari var blevet lidt rund på siden, det fortæller Helle Justesen.

Sådan ser de glubske og farlige rovdyr ud. Foto: Aalborg Zoo

- Det var forventet på den måde, at dyrepasserne havde kigget til hende og havde set, at hun var blevet lidt tyk på en måde, som var af andet end at spise for meget, men de havde ikke set nogen parring.

Men da det ikke var en af de faste dyrepassere, som kiggede til tigrene, formåede de to nye dyr at skabe forvirring.

- I første omgang troede hun, at det var små plysdyr, som vi sælger til et bevaringsprojekt, og så tænkte hun, 'nå, dem har de nok smidt derind for aktivering'.

- Men da hun kiggede nærmere, bevægede de sig, og så kaldte hun dyrepasserne ind, siger Helle Justesen.

Ro til ungerne

Helle Justesen fortæller, at tiger-familien er i et afskærmet område af rovdyrhuset. Publikum kan stadig se dyrene, men de er bag en rude, så der er ikke for mange lyde til de nyankomne unger.

Ifølge Aalborg Zoo er Bethari en rolig og erfaren mor. Foto: Aalborg Zoo

Dertil er det en erfaren mor, som tidligere har født.

- Publikum er hverdag for hende, så på den måde stresser det hende ikke. I og med at der er ro, er hun også rolig. Hun passer ungerne som hun skal. Hun forlader dem engang imellem, som hun vil gøre i naturen, og så kommer hun igen, siger Helle Justesen.

Hun fortæller, at der er omkring 400-500 af den sjældne sumatra-tiger tilbage i naturen.