Overraskende trend i Kina

De kinesiske unge har bogstaveligt talt lagt sig fladt ned.

I hvert fald får leveformen, der har fået navnet 'tang ping' - på engelsk 'lying flat' - stor opmærksomhed i landet, efter at flere og flere unge har taget den til sig.

'Tang ping' går kort sagt ud på, at de unge dropper karriereræset og de lange arbejdsdage til fordel for et mere simpelt liv, hvor det handler om at lave så lidt som muligt og klare sig for få midler.

Eftersigende er det manden Luo Huazhong, der har startet trenden.

Han sagde sit job som fabriksarbejder op og cyklede over 2000 kilometer til Tibet, hvor han besluttede sig for, at han i stedet ville tage forefaldende arbejde og leve på et lille budget.

- Efter at have arbejdet så længe, følte jeg mig bare død, som en maskine, fortæller han i et interview med New York Times.

Han startede en blog, hvor han fortalte om sin nye livsstil, hvilket har inspireret flere til at gøre det samme.

Hans indlæg er siden gået viralt, og er ifølge New York Times blevet hyldet som modpol til det, Kina i mange år har været kendt for: Et hårdtarbejdende, storforbrugende land.

Luo Huazhongs blog blev siden fjernet, fordi den blev set som en fornærmelse mod det kinesiske styre.

I dag er begreberne 'tang ping' og 'lying flat' stærkt begrænsede på det kinesiske internet, fordi de står for det stik modsatte af, hvad det kinesiske styre ønsker af folket i et land, hvor befolkningen bliver ældre, og de unge forventes at arbejde mere.

Derfor er det svært at sige, hvor udbredt trenden rent faktisk er, men myndighederne har blandt andet slettet et 'tang ping'-forum med mere end 200.000 medlemmer.

Og ifølge Xiang Biao, der er professor i antropologi med fokus på det kinesiske samfund ved Oxford Universitet, er trenden symptom på et større problem.

- Unge mennesker føler et form for pres, de ikke kan forklare, og de føler, at løfter er blevet brudt. De har indset, at materielle forbedringer ikke længere er den vigtigste kilde til mening i livet, siger Xiang Biao til New York Times.