Overrasker igen: Vild formation afsløret i rummet

Med det blotte øje kan man fra jorden se en masse stjerner på himlen. Nogle gange kan man være heldig at se et stjerneskud og måske endda en planet.

Men der skal mere end bare nogle godt pudsede briller til at se den drage, som er på Mars. Der har man brug for kameraet HiRISE (The High Resolution Imagine Science Experiment, Red.), som er ombord på NASA's rumsonde MRO, som kredser rundt om Mars.

Mars Reconnaissance Orbiter er en rumsonde, som er designet til at udføre udforskning af Mars fra et kredsløb rundt om den røde plant.

Og netop MRO har tidligere sendt billeder fra planeten, hvor man kan se nogle vilde 'illustrationer'.

Ikke første gang

Der er tidligere dokumenteret et Star Trek logo på bunden af et gigantisk krater, ligesom en formation af Familiens Stark fra Game of Thrones direwolf-segl også er at finde på planeten.

Alle tre formationer inklusiv den nyeste på listen, Dragen, er lavet af laviner af tør støv, det skriver IFL Science.

Dragen er fundet skjult i Valles Marineris, som er en af de mange store kratere, der er på den røde planet. Netop dette krater strækker sig langs planetens ækvator.