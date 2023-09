Overrasket af kongeboa i dansk skov: - Forbandet svineri

Louise Woods spottede for nylig en rødhalet kongeboa i en nordsjællandsk skov. Det er uvist, hvor slangen kommer fra, men det hænder, at slanger bliver sluppet fri i den danske natur, hvor de ikke kan klare sig om vinteren, fortæller Claus Thomsen fra Dyreværnet

Mandag var en kongepyton løs i Fælledparken i København.

Men en kvælerslange er ikke noget, man normalvis støder på i den danske natur. Og så alligevel.

For omkring to uger siden, 16. august, var Louise Woods med sin veninde i Geelskov nord for København, hvor de pludselig spottede en slange på to-tre meters afstand.

- Den krøb ganske stille og roligt hen over den sti, vi kom gående ad. Jeg udbrød: ’Hold da op, jeg tror, det er en kvælerslange, der kravler der foran os!’, fortæller Louise Woods til Ekstra Bladet. Hun har ligeledes beskrevet oplevelsen til Sjællandske Nyheder, som bragte historien først.

Slanger, som den Louise Woods fandt i Geelskov, kan ikke ikke overleve i den danske natur om vinteren. Privatfoto

Kongeboa på skovtur

Efter mødet med slangen var venindernes fokus i første omgang at få deres to hunde i snor, mens de fandt ud af, hvad de skulle stille op.

- Jeg tog et billede af slangen og sendte til min storebror. Han har haft mange krybdyr, så jeg var egentlig ikke specielt bekymret eller bange, fortæller Louise Woods.

- Han ringede hurtigt tilbage og kunne fortælle, at det var en rødhalet kongeboa, der kravlede der.

Efter en større rundringning lykkedes det Louise Woods at få hul igennem til Dyreværnet. Men det tog en rum tid, før de kom, og imens sørgede veninderne for, at slangen ikke slap væk.

- Den lå ikke stille til at starte med, og den ville meget gerne væk, og hvordan håndterer man lige en to meter lang slange? Jeg er ikke bange for slanger, men jeg har stor respekt for et vildt dyr, som man ikke helt ved, hvordan vil agere, hvis man kommer for tæt på, forklarer hun.

Slangen forsøgte at stikke af igennem hegnet, så Louise Woods måtte bruge små pinde til at sørge for, at den ikke slap væk. Privatfoto

- Dybt uansvarligt

Hvordan slangen er endt i Geelskov er uvist, men hvis slangen er blevet sat fri af ejerne, har Louise Woods ikke meget til overs for den beslutning.

- Det er dybt uansvarligt. Det er dybt uansvarligt over for naturen overordnet set, men også over for den enkelte slange, siger hun.

Den pointe bliver bakket op af Claus Thomsen, der sammen med sin kone driver Krybdyrinternatet, som samarbejder med Dyreværnet. Det var ham, som hentede boaen i Geelskov, ligesom pytonen fra Fælledparken også er blevet overdraget til ham.

- Eftersom der ikke er nogen ejere, der har henvendt sig, så vil jeg gætte på, at det er nogen, der er blevet dumpet, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det ligger programmeret i mange mennesker, at man skal være bange for slanger. Jeg vil hellere sige, at man skal have respekt for slanger, siger Claus Thomsen fra Dyreværnet. Privatfoto

Vil lide en pinefuld død

Claus Thomsen understreger ligesom Louise Woods, at det er uansvarligt over for slangen, at sætte den fri i naturen.

- Det er noget forbandet svineri, fordi det er krybdyr, og de er koldblodige dyr. Det vil sige, at de er meget afhængige af at få varme udefra, siger han.

29. august: Se det ske: Slange i Fælledparken

Det betyder, at slangerne godt kan overleve i den danske natur, når det er sommer, men når vinteren banker på, vil de lide en langsom og pinefuld død.

- Problemet er, at når sådan en slange bliver kold – specielt når det bliver frostvejr – så danner vandet i blodbanerne små iskrystaller. Ligesom hvis man har været ude en kold vinterdag og har begyndende forfrysninger. Det gør bare ondt i hænderne, og det er også den følelse, slangen har, forklarer Claus Thomsen.

Claus Thomsen fortæller, at slangen klemmer sig fast, når man tager op, så den ikke falder ned. Man skal derfor ikke være bekymret, hvis den kryber sig om eksempelvis en arm. Privatfoto

Ufarlig situation

Claus Thomsen oplyser, at man ikke skal blive bange, hvis man møder en kvælerslange i den fri natur.

- De her to slanger kan tage en rotte, og de kan tage en mus eller en lille fugl, men så er vi altså også ved at være der, forklarer han.

Møder man en slange i naturen, skal man kontakte politiet, som slår alarm til Dyreværnet.

- Hvis man ikke ved, hvad det er, så bør man selvfølgelig holde afstand og vente på, at der kommer nogen, der ved, hvad det er for nogle slanger. Men så er det heller ikke værre, siger han.