Overrasket over glatte veje: Mange opkald til 112

Turen på arbejde blev tirsdag morgen for mange københavneres vedkommende en yderst farefuld færd i forhold til det sædvanlige.

Lumske vejrforhold betød nemlig, at der mange steder i særligt København var spejlglat, og utallige cyklister og fodgængere blev derfor sendt en tur i asfalten på grund af de umiddelbart uventede forhold.

Vejrforholdene var så drilske, at Københavns Politi måtte advare mod de glatte veje på Twitter, mens de også var til stede flere befærdede steder i byen for at vejlede og hjælpe cyklister og gående, der risikerede bogstaveligt talt at falde på røv og albuer.

50 opkald til alarmcentralen

Mens flertallet måske slap med en forskrækkelse eller et hul i bukserne, måtte mange også en tur forbi skadestuen på grund af de glatte veje.

Således oplever Region Hovedstadens Akutberedskab, at de tirsdag har fået mange henvendelser om tilskadekomne i trafikken.

'Siden i morges har vi haft cirka 50 personer, der har ringet 1-1-2, fordi de selv eller andre er væltet på cykel,' lyder det fra Akutberedskabet til Ekstra Bladet.

Ingen af de tilskadekomne er umiddelbart kommet alvorligt til skade, oplyser beredskabet.

Kommune undskylder

Københavns Kommune har ansvaret for at salte vejene i byen, og de er kede af de skrammer, folk måtte have påført sig i mødet med de københavnske cykelstier, brosten og fortove i løbet af morgenen.

De oplyser, at de særligt har fået meldinger om, at der var glat på byens cykelbroer.

- Det skyldtes et meget pludseligt temperaturskifte omkring klokken 8 i morges, som desværre ikke viste sig i vores vejrprognoser tidligere på morgenen, lyder det i et skriftligt svar fra Nikolaj Hvingtoft Hansen, der er vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at man straks igangsatte saltning af vejene, da man blev opmærksom på problemet.

- Vi undskylder selvfølgelig til københavnerne for de udfordringer, den manglende saltning gav, lyder det.