Overreaktion? Marinesoldat smadrer skoleelever i jorden

De to elever var oppe at slås, men det satte soldaten en brat stopper for

To amerikanske high school-elever fik deres slåskamp brat afbrudt og blev sendt i gulvet, da marinesoldat Josue Valdez Sarmiento så hvad de havde gang i, og valgte at sætte en øjeblikkelig stopper for slagsmålet med en hårdhændet kropstackling, beretter amerikanske KCRA ifølge Daily Mail.

Nu diskuteres det dog om der var tale om unødig magtanvendelse, da soldaten blandede sig i de to drenges opgør.

Major i US Marine Corps Thomas Driscoll fortæller til nyhedsmediet KCRA, at Josue Valdez Sarmiento onsdag 11. september var på Edison High School i Stockton, Californien for at hjælpe med rekruttering blandt skolens elever. Sarmiento er angiveligt selv tidligere elev på skolen.

Thomas Driscoll forklarer, at Josue Valdez Sarmiento så et 'farligt slagsmål bryde ud. Da han så det, rykkede han ind og brød slagsmålet op', siger majoren, der tilføjer, at han er 'stolt' over sin soldats 'beslutning om at lægge sig imellem', selvom han mener, at 'den måde han gjorde det på, kunne have været bedre'.

Elev: Overdreven magtanvendelse

Ifølge det lokale nyhedsmedie 209 Times havde drengenes slåskamp varet i mere end et minut uden nogen stoppede dem, da Valdez Sarmiento satte sin tackling ind. 209 Times stiller ifølge Daily Mail spørgsmålstegn ved, om tacklingen potentielt kunne have skadet eleverne mere end selve slagsmålet.

- Jeg har det som om det at gå efter børn, især når de ikke ser det, skaber et voldsommere sammenstød, udtaler Johnny Hempill, der er elev på skolen, til KCRA.

Han mener, at Valdez Sarmiento brugte 'for overdreven magt', da han tacklede de to drenge.

Hændelsen er ikke blevet politianmeldt, men Stockton Unified School District er nu ved at undersøge den nærmere.

Det er ikke oplyst om de to elever pådrog sig nogle skader ved hændelsen. Ligeledes er det heller ikke oplyst om Josue Valdez Sarmiento er fritaget fra tjeneste mens efterforskningen pågår.