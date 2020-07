Overrendt museum bad gæster vente: Kom alligevel

Først bad de gæster vente til næste uge grundet massivt turistbesøg på Sønderborg Slot. Nu har de sørget for, at alle kan komme. Ikke desto mindre føler museer, at regeringens støttepakke kunne have været bedre givet ud end nu

Der er godt gang i turismen ude i det danske sommerland disse uger.

Det kan museerne i nogle af de særligt turisttætte områder mærke. På Sønderborg Slot betød en sommer med rejserestriktioner og usædvanlig mange danske og tyske turister, at de tidligt på uge 29 havde så mange gæster, at de ikke kunne rumme flere.

I et Facebook-opslag, der senere er blevet slettet, bad de ligefrem folk genoverveje, om ikke besøget kunne udskydes til næste uge.

'Sønderborg Slot oplever i denne tid en massiv tilstrømning af besøgende, hvilket vi kun er glade for. Dog har slottet kun en vis kapacitet, der skal sikre en god oplevelse samt trygge rammer med god plads. ​Vi må derfor appellere til, hvis I kan, at udskyde jeres besøg til næste uge', lød det.

Facebook-opslaget førte til artikler i blandt andre Jydske Vestkysten

Det er dog blevet misforstået, mener Henrik Harnow, direktør for Museum Sønderjylland, som slottet hører under, til Ekstra Bladet.

- Vi er kede af historien, de har bragt, for vi vil meget gerne have folk til at komme forbi, og vi har de her dage udvidet vagtpersonalet, sådan så alle kan komme! Så det er altså ikke, fordi vi beder folk om at vente, plæderer Harnow.

Museet har i forvejen været velbesøgt hele året, hvor de på 100-året for Genforeningen har haft særlig mange gæster fra både Tyskland og Danmark til en udstilling om emnet.

Sønderborg Slot lever højt på tyske turister, særligt her i Genforeningsåret. Foto: Carsten Andreasen

Ville hellere have efterårspakke

Over sommeren har muséer fået del af en hjælpepakke til kulturen, der indebar et økonomisk tilskud, og at steder skulle holde åben med halv pris for entré.



Selvom de ikke har været nødsaget til at bede nogen blive væk, har sommeren på museet Tirpitz i Blåvand trods, hvad der kan lyde som luksusproblemer, ikke været nogen dans på røde roser.

For museer, der er sæsonprægede og samtidig har begrænset med plads på grund af corona-tiltag, så kunne hjælpen godt være faldet på et tørre sted. I øjeblikket har Tirpitz dobbelt så mange gæster som i uge 28 sidste år og har derfor ikke haft brug for kompensation til halvpris-billetter.

- Jeg ville hellere have en efterårspakke og så tidligere mulighed for lønkompensation, forklarer Sten Tøstesen, Varde-muséernes souchef til Ekstra Bladet, og fortsætter:

- Vi har udsolgt nu med halv pris-billetter, men det kunne vi nok også have haft uden den hjælp. Især nu hvor coronaen jo gør, at vi ikke har plads til så mange,

De kunne normalt have kapacitet til 2600 - i dag er den reduceret til 1500 af hensyn til afstandstagen.

- I går var der udsolgt frem til lørdag eftermiddag. Normalvis har vi af brandmyndighederne lov til at tage 800 mennesker ind. Vi har valgt at holde os på den sikre side og kun lukke 400 mennesker ind, så alle kan føle sig trygge i den tid. Men det gør det jo bare endnu mere trægt.

Den analyse deler man også delvist på Sønderborg Slot.

- Mange af vores gæster er tyske, og de fleste aner ikke, der er halv pris, når de kommer til os. Så de var kommet alligevel, siger Henrik Harnow.

Harnow sætter pris på de gode intentioner, som 'sikkert er kommet nogen til gavn'. Men langt højere på hans ønskeliste står altså udbetalingen af den lønkompensation, som kulturen fortsat ikke har fået.

Støttepakken til kulturen bestod af en håndsrækning til blandt andet løn- og billetpriskompensation på i alt 700 millioner kroner.