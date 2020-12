Oversalg for millioner: Endt i kaos

Michelin-restauranten Kokkeriet har solgt så meget, at det er umuligt at udlevere til tiden

6791 bestillinger af mindst 399 kroner har den kendte restaurant Kokkeriet taget imod. Eller hvad der svarer til mad for minimum 2,7 millioner kroner.

Det afslører data fra det dealside, Downtown, som stedet har solgt nytårsmenuer fra. Et salg, der nu er endt i et enormt kaos med vrede kunder, som venter i kulden for at få deres mad.

Og ikke alene kan den megen mad være svær at få klar til tiden. Problemet er lige så meget, at det på grund af coronarestriktionerne nemt kommer til at tage længere tid.

Dealside: Markant oversalg

Samtidig kan man på dealsiden læse, at Kokkeriet har lavet et oversalg, som Downtown tager et forbehold for.

'Der er max. 1650 værdibeviser til salg pr. tidsrum.'

'Downtown gør opmærksom på, at der er kommet ekstra værdibeviser til salg.'

Da der er sat tre tidsrum af - eller 4950 værdibeviser - er der ifølge dealsiden solgt 1841 for mange.

Ifølge dealsiden Downtown er der solgt næsten 2000 flere værdibeviser, end det maksimale antal der oprindeligt var budgetteret med. Skærmdump

28 kuverter i minuttet

Ud fra den oprindelige tidsplan, som fremgår af salgssiden, ville der samlet være et tidsrum på 240 minutter til at hente maden i. Eller hvad der svarer til, at der udleveres 28 menuer i minuttet.

Selv med fire kuverter pr. udlevering skal der altså fortsat langes syv poser mad ud hvert eneste minut.

At dømme efter situationen torsdag ved restauranten er der i hvert fald gået totalt koks i planerne. En lignende situation oplevede kunderne også tilbage i 2012, hvor firmaet heller ikke kunne levere, som man lovede.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra ejer Sammy Shafi.

Ekstra Bladet følger sagen... Imens kan du læse om restaurantens tidligere sager nedenfor.

