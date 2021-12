Overset krise: Millioner døde

Vaccinerne blev rullet ud i hele verden, men coronavirussen kom tilbage med fornyet styrke, sendte millioner af mennesker på hospitalerne og var skyld i mange hundredtusinder dødsfald.

Ikke underligt var det, at årets mediebillede igen var præget af pandemien, som fortsat påvirker menneskers sundhed og hverdag verden rundt.

Men blandt de kriser, som har fået knap så meget bevågenhed, er den blodige konflikt i Burkina Faso, der har sendt millioner på flugt, og den mangeårige borgerkrig i DR Congo, hvor drab, voldtægter og kidnapninger jævnligt finder sted.

Det viser Læger uden Grænsers årlige undersøgelse, hvor organisationen i samarbejde med analyseinstituttet Voxmeter har spurgt danskerne, hvilke kriser de har hørt om i 2021.

Den krise, som danskerne ifølge undersøgelsen har hørt mindst om, er den kroniske sygdom diabetes. En sygdom, som omtrent en halv milliard voksne på verdensplan lever med, og som stadig flere får konstateret.

Spørger man Niels Jessen, som er forskningschef og professor på Steno Diabetes Center Aarhus, er der en god grund til, at diabetes går under radaren.

- Sygdommen kommer ikke pludseligt som for eksempel kræft, og derfor er der måske en tendens til, at folk glemmer diabetes. Og der er nok få, som tænker, at de er i risiko for at få sygdommen, siger han til Kristeligt Dagblad.