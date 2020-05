Overvandt corona: Mor og baby klappet ud af hospitalet

Lægerne gav kun moren 50 procent chance for at overleve virussen

Da engelske Kathrine Dawson og hendes datter Ruby i starten maj måned blev udskrevet fra Blackpool Victoria Hospital i det nordvestlige England, skete det med en overdådig hyldest fra hospitalets personale.

Den 36-årige kvinde var gravid i 32. uge, da hun blev smittet med covid-19 og indlagt. Hendes tilstand var så alvorlig, at man valgte at udføre et akut kejsersnit for at redde mor og baby. Det skriver BBC.

Lille Ruby fik derfor en hård start på livet 1. april, da hun efter den for tidlige fødsel blev testet positiv for coronavirus som en af de få nyfødte i verden.

Samtidig blev Kathrine Dawsons tilstand forværret, og for at redde hendes liv valgte lægerne at lægge hende i kunstig koma i en respirator.

Kathrine Dawsons mand, Stuart og parrets to ældste børn, Grace og Ava, havde ingen mulighed for at komme på besøg, da mor og datter var i isolation. Samtidig gav lægerne Kathrine 50 procent chance for at overleve sygdommen.

- Jeg troede, at jeg skulle være enkemand, som tog mig af små børn alene, fortæller Stuart Dawson, hvis bekymring blev delt af hospitalets læger.

- Vi var alvorligt bekymrede for, at Kathrine ikke ville klare den.

- Hun var dybt bedøvet, og vi så ikke meget bedring, men så efter fem dage var der et lysglimt for enden af tunnelen, da hendes iltniveauer begyndte at blive bedre, fortæller lægen Jason Cupitt.

Efter otte dage kom Kathrine Dawson ud af respiratoren, og efter 37 dages indlæggelse havde både mor og datter overvundet sygdommen og var klar til at blive udskrevet og komme hjem.

Det gik dog ikke ubemærket hen, for da den lille familie forlod hospitalet, skete det til stående ovationer fra personalet, der var blevet dybt berørte af familiens historie.

