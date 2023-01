Overvandt dødsdom efter ny behandling

Først blev han dømt ude, men efter at være indlemmet i en britisk forsøgsordning overvandt en 51-årig brite sin dødsdom fra lægerne, der havde givet ham 12 måneder tilbage at leve i

Lægerne sagde, at han havde et år tilbage at leve i.

Lægerne havde tilbage i juni 2020 fundet en fremskreden kræftsygdom i galdevejene hos briten Robert Glynn, der gav ham de ulykkelige fremtidsudsigter.

'Jeg forlangte, at de ærligt fortalte mig, hvor lang tid jeg havde tilbage, hvis vi fortsatte med behandlingen, og min konsulent sagde, at jeg havde 12 måneder tilbage, fortalte 51-årige Robert Glynn til The Guardian.

Men så blev den kræftramte brite indskrevet i en ny klinisk forsøgsordning, der bestod af immunterapi og en i højere grad personaliseret lægemiddelsordinering sat i værk af Christie NHS Foundation Trust i Manchester.

Og selvom Glynns kræft havde spredt sig til andre indre organer og dermed mindskede hans chance for overlevelse i så høj en grad, at kun 1 af 50 personer lever længere end fem år efter diagnosticering, så havde forsøgsbehandlingen så god en indvirkning på kræften, at det blev muligt for Robert Glynn at blive opereret i april 2022 for at få fjernet sine tumorer.

Her fandt kirurgerne kun dødt væv, hvilket betød at behandlingen havde dræbt alle kræftcellerne. Siden har Glynn ikke haft brug for yderligere behandling og opfølgende skanninger har vist, at han stadig er kræftfri.