Overvismand frygter for købelysten efter krisen

Når krisen slipper taget i det danske samfund, vil borgerne være så bange for nye kriser, at de lader deres penge stå på bankkontoen frem for at bruge dem i butikkerne.

Det mener overvismand Carl-Johan Dalgaard, skriver Politiken torsdag.

- De vil ikke gå ud at shoppe nyt tøj, biler, cykler og alle mulige andre forbrugsgoder. Og det er noget skidt for samfundsøkonomien og for de virksomheder, der forsøger at komme til hægterne, siger han og fortsætter:

- Derfor giver det rigtig god mening så hurtigt som muligt at kanalisere flere penge ud til de borgere, der har en stor tilbøjelighed til at forbruge; og det er typisk de unge, de ældre og de lavtlønnede, siger overvismanden, der bliver bakket op af flere førende økonomer.

Finansminister Nicolai Wammen (S) er enig i, at der vil være behov for at 'sætte yderligere gang i hjulene', når samfundet igen skal åbnes, oplyser han til Politiken.

I USA har både demokrater, republikanere og sågar præsident Donald Trump selv nævnt de såkaldte helikopterpenge som en mulighed for at holde hånden under amerikanernes forbrug.

I det danske Folketing er Venstre klar til at diskutere idéen, mens Radikale Venstre ser det som en vanskelig model.

- Det vil være en svær politisk øvelse at dele penge ud til nogle, men ikke til andre i den nuværende situation, men jeg vil ikke afskrive det, siger partiets finansordfører og næstformand, Sofie Carsten Nielsen.

Men målet er ikke at dele sol og vind lige, understreger Carl-Johan Dalgaard. Det handler om at sparke gang i forbruget, og får de højtlønnede en pengegave, vil de typisk spare pengene op:

- Det nytter jo ikke noget, når vi vil have gang i forbruget, siger overvismanden.